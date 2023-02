ONLINE: Německý ministr obrany navštívil Kyjev, oznámil dodávku více než sta tanků Leopard 1

Návštěva Kyjeva je pro Pistoriuse první velkou zahraniční cestou ve funkci šéfa německého ministerstva obrany, které se ujal minulý měsíc. V Kyjevě řekl, že dodávky leopardů 1 budou rozdělené na etapy. Do léta jich má ukrajinská armáda získat 20 až 25, do konce roku do 80.

Cílem je podle německého ministra dostat se během prvního nebo druhého čtvrtletí příštího roku na více než sto dodaných strojů včetně materiálu pro náhradní díly a munice. Navíc začal výcvik asi 600 poddůstojníků.

Pistorius doufá, že tanky, jejichž dodávku v Kyjevě oznámil, přispějí k tomu, aby se Ukrajina nadále byla schopna bránit a odolávala ruskému útoku. Uvedl, že vůle Ukrajinců bránit vlast je nezlomná. „Za to vám patří můj největší obdiv,“ řekl po schůzce se svým ukrajinským kolegou Reznikovem.

Portál Spiegel Online napsal, že Německo Ukrajině poskytne 178 tanků Leopard 1 ze skladů zbrojovek.

Leopard 1 je první hlavní bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let minulého století. Německá armáda tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, už zhruba 20 let nepoužívá.