Nový Zéland, Fidži a Vanuatu by mohly zasáhnout tsunami. Způsobit by je mělo silné zemětřesení

Novozélandské úřady ve středu varovaly před hrozbou tsunami podél severního pobřeží poté, co oblastí jihovýchodně od Nové Kaledonie otřáslo silné zemětřesení. Obyvatelé severní části Nového Zélandu by se měli vyhýbat plážím a pobřeží, stejně jako řekám, jejich deltám a oblastem, kde ústí do moře, informovala agentura Reuters.

Auckland/Canberra 21:55 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít