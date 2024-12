ONLINE: ‚Můžeme sestřelovat letouny ve výšce přes dva kilometry.‘ Kyjev oznámil, že má laserovou zbraň

Ukrajina vlastní laserovou zbraň schopnou ničit letící cíle ve výšce i přes dva kilometry. Podle agentury Interfax-Ukrajina to v pondělí uvedl velitel dronových vojsk v ukrajinské armádě Vadym Sucharevskyj. Ukrajina je podle něj nejspíše pátou zemí na světě, která disponuje zbraní tohoto typu. Sledujeme online Kyjev 6:31 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem prosince představil zbraň Peklo, která se podobá střele s plochou dráhou letu a jejíž dolet je údajně až 700 kilometrů | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„Dnes můžeme tímto laserem sestřelovat letouny ve výšce přes dva kilometry,“ řekl Sucharevskyj na konferenci věnované spolupráci evropského a ukrajinského zbrojního průmyslu. Bližší informaci k laserové zbrani nazvané Tryzub (Trojzubec), což je ukrajinský státní symbol, neuvedl.

Ukrajina, která se již téměř tři roky brání rozsáhlé ruské invazi, podle něj nadto zařadila do výzbroje bezpilotní prostředek schopný vypouštět na vzdálenost až 70 kilometrů menší takzvané FPV drony.

V dubnu tehdejší britský ministr obrany Grant Shapps uvedl, že britský laser DragonFire, který by měl být uveden do provozu v roce 2027, by mohl být potenciálně použit na Ukrajině k boji proti ruským bezpilotním letounům, připomněla agentura Reuters.

Kyjev v posledních měsících představil řadu nových zbraní domácí výroby a prezentuje se jako průkopník v oblasti bezpilotních systémů, které se letos staly samostatnou složkou ukrajinské armády.

Prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem prosince představil zbraň Peklo, která se podobá střele s plochou dráhou letu a jejíž dolet je údajně až 700 kilometrů. Letos v srpnu oznámil první úspěšné použití zbraně Paljanycja, která má proudový pohon a podle médií jde o zbraň mezi střelou a dronem, která by mohla mít dolet rovněž stovky kilometrů. V létě hovořil Zelenskyj také o úspěšném testu první ukrajinské balistické střely.