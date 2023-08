ONLINE: Rusko už vyslalo na Ukrajinu téměř dva tisíce dronů, situace na bojišti je složitá, řekl Zelenskyj

Situace na bojišti je složitá, ale ukrajinské ozbrojené síly dominují, uvedl ve čtvrtek ve svém pravidelném poselství ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská invazní armáda podle něj vyslala na ukrajinské území už nejméně 1961 dronů Šáhed, které útočí stylem kamikadze. Sledujeme online Kyjev 6:23 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničená budova po dronovém útoku v Kyjevě | Zdroj: Profimedia

„Značný počet z nich byl sestřelen. Bohužel ne všechny. Pracujeme na tom, abychom jich sestřelili více: abychom jich sestřelili maximum,“ poznamenal Zelenskyj . Podle něj Kyjev stále usiluje o pořízení více systémů protivzdušné obrany. Rusko začalo proti Ukrajině používat drony íránské výroby Šáhed na podzim loňského roku.

Ve čtvrtek ukrajinské úřady informovaly o zneškodnění 15 ruských bezpilotních letounů nad Kyjevem, Rusové podle nich útočili osmou noc v řadě. V noci na středu ruská armáda udeřila v Oděské oblasti, přístav Izmajil na Dunaji zaznamenal škody mimo jiné na skladech obilí.

Terčem dronových útoků, byť v mnohem menší míře, se v poslední době stala také Moskva, která z nich viní Ukrajinu.

Zelenskyj se také vyjádřil k bojům na východě a jihu země, kde ukrajinská armáda před několika týdny zahájila protiofenzivu s cílem získat zpět Ruskem okupovaná území. Ukrajinští představitelé hlásí pomalý, ale jistý postup, napsala už dříve agentura Reuters.

„Boje jsou tvrdé, okupanti se ze všech sil snaží nás zastavit. Útoky jsou prudké. Směry na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Marjinku, Avdijivku. Jižní směry. Všude je to složité. Ale bez ohledu na to, co nepřítel dělá, jsou to ukrajinské síly, které dominují,“ uvedl ukrajinský prezident.