Češce zadržené v Pákistánu kvůli heroinu hrozí až deset let vězení. 'Trest si odsedí tam,' míní advokát

„Domnívám se, že si celý případný trest si bude muset odsedět v Pákistánu," uvedl právník zadržené Česky Čaudrí Džavád Zafar.

Češka zadržená v Pákistánu zůstává ve vazbě minimálně do začátku února, rozhodl tamní soud

Podle něj je prakticky vyloučené, že by Pákistán 21letou ženu vydal do Česka. S jihoasijskou zemí nemá Česko žádné smlouvy o předávání odsouzených.

Obhájce Zafar pak odmítl v rozhovoru pro deník Daily Pakistan spekulovat o tom, jaký trest ženě hrozí.

Deník také připomíná, že za pašování méně než deseti kilogramů drog se obvykle neudělují nejpřísnější tresty. Místo doživotí, nebo trestu smrti hrozí prý ženě maximálně 10 let vězení.

Proces s Češkou zadrženou v Pákistánu kvůli pašování heroinu bude podle jejího advokáta trvat nejméně půl roku. Kdy začne soudní řízení o samotném činu ještě není jasné. Případ nadále řeší pákistánská celní policie.

Pákistánský soud v úterý prodloužil Češce vazbu, jednadvacetiletá žena zatím zůstane ve věznici do 7. února. Celníci Češku zadrželi 10. ledna celníci na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu.

Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.