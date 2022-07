Papež odmítl, že by se chystal rezignovat. Po návštěvě Kanady by chtěl jet do Moskvy a Kyjeva

Papež František vyloučil, že by se v brzké době chystal rezignovat. Pokud by mu ale zdraví znemožnilo řídit katolickou církev, tak by na svůj post abdikoval, řekl v rozhovoru, který v pondělí zveřejnila agentura Reuters. Papež vyjádřil vůli po své plánované červencové návštěvě Kanady zavítat i do Moskvy a do Kyjeva. Vatikán 21:36 4. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Některá média, například deník The Washington Post, v posledních týdnech uváděla, že by papež mohl podat rezignaci. Podle tisku tomu mohla napovídat plánovaná srpnová návštěva města L´Aquila, kde je pochován papež Celestýn V.

Ten odešel z papežského trůnu na konci 13. století a byl do abdikace Františkova předchůdce Benedikta XVI. poslední hlavou katolické církve, která podala abdikaci.

„Zatím ne, opravdu,“ odpověděl papež František na otázku, zda se chystá abdikovat. Dodal ale, že by rezignaci podal, pokud by mu zdraví znemožňovalo řídit katolickou církev. „A to byl velký příklad papeže Benedikta. Pro církev to byla velmi dobrá věc,“ řekl o rezignaci svého předchůdce současný papež.

O Františkově abdikaci se spekulovalo také loni v létě, když se hlava katolické církve podrobila operaci střeva. V posledních měsících měl papež problém s chůzí a několikrát se na veřejnosti objevil na kolečkovém křesle.

Kvůli zdravotním komplikacím také František zrušil návštěvu Libanonu či afrických zemí. Na cestu do Kanady v druhé polovině července se ale vydá.

„Mám se dobře, pomalu se to zlepšuje,“ řekl o svém zdravotním stavu papež.

Podle Františka se otevírá možnost, že by se vydal na cestu do Moskvy a do Kyjeva. Nejdříve se ale chce vydat do Moskvy a až pak na Ukrajinu.

„Myslím si, že pokud si na mě ruský prezident (Vladimir Putin) najde trochu času, tak bych tam mohl jet a posloužit míru,“ řekl papež, kterého ukrajinští představitelé už několikrát na návštěvu pozvali. Hlava katolická církve už dříve válku na Ukrajině odsoudila.