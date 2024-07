‚Poklop‘ pro spolupráci Česka a Ukrajiny. Nová bezpečnostní dohoda obsahuje vzájemné závazky

Česko podepsalo bezpečnostní dohodu s Ukrajinou. V jádru obsahuje oboustranné závazky.

Skládá se z devíti kapitol. Kromě bezpečnosti, obrany a výzvám k reforem se zaměřuje na boj s organizovaným zločinem a dezinformacemi.

„Dohodu bychom měli chápat jako poklop naší bilaterální spolupráce s Ukrajinou, ukotvený hustou sítí podobných bilaterálních dohod našich spojenců," přiblížil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál vrchní ředitel sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí David Konecký.

Bezpečnostní dohodu podepsali premiér Petr Fiala (ODS) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Velké Británii během neformálního summitu Evropského politického společenství (EPC).

Obsahuje nejen závazky Česka vůči Ukrajině, ale také Ukrajiny vůči Česku. Pokud by se totiž stala Česká republika obětí vojenské agrese, Ukrajina by na to měla reagovat poskytnutím vojenské pomoci. Jak konkrétně, však není zřejmé.

Obě země v dokumentu deklarují především bezpečnostní spolupráci a dlouhodobou vzájemnou podporu, třeba v oblasti materiální nebo konkrétně podporu výcviku vojáků. Dohoda obsahuje ale i hodnotové záruky. Ukrajinci například podpisem slibují pokrok v potírání korupce.

„Sice nepředstavuje závaznou mezinárodní smlouvu, ale má velký význam. Je to i důkaz naší dlouhodobé podpory v oblasti vojenské, ekonomické spolupráce a rekonstrukce (Ukrajiny),“ komentoval ve čtvrtek premiér Fiala.

Vyhlíží také ukončení pokračující ruské agrese vůči Ukrajině. Při následné rekonstrukci pak myslí na angažmá českých firem. Ty už se na Ukrajině realizují. Zůstává zacílení na oblast Dnipra, kde má vzniknout české diplomatické zastoupení.

Česko a Ukrajina podepsali bezpečnostní dohodu, a to na okraj summitu EPC ve Velké Británii. Premiér Fiala před odletem na setkání prohlásil, že jde o důkaz dlouhodobé podpory země napadené Ruskem. Podobné smlouvy Kyjev uzavřel i s EU, USA a asi dvacítkou dalších zemí. pic.twitter.com/cNXrSBrwiE — ČT24 (@CT24zive) July 18, 2024

Reflexe závazků

Dokument je mezinárodněprávně nezávazný, což mimo jiné znamená, že jejímu podpisu nepředchází ratifikace v národním parlamentu. Tuto politickou deklaraci tak stačilo posvětit na vládě. Bezpečnostní dohodu pětikoalice schválila minulý týden, vypracování měl na starosti resort zahraničí.

„Je to smlouva, která není právně závazná, ale je to typ smlouvy, který teď s Ukrajinou podepisuje celá řada zemí. Má to ukázat naši podporu, naši solidaritu s Ukrajinou, ale je to také příslib do budoucna,“ zhodnotil český předseda vlády.

Opírá se o už uzavřené mezinárodní dohody s Ukrajinou – kupříkladu závazky související s žádostí o členství v NATO. Vychází z rámce, který nastínila skupina G7+ na loňském summitu NATO ve Vilniusu. Bezpečnostní garance tehdy podepsalo dalších 12 zemí: Belgie, Dánsko, Irsko, Island, Španělsko, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Finsko, Česko a Švédsko.

„Dohodu bychom měli chápat jako poklop naší bilaterální spolupráce s Ukrajinou, ukotvený hustou sítí podobných bilaterálních dohod našich spojenců. Reflektujeme všechny dosavadní závazky a stavíme na nich,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál vrchní ředitel sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí David Konecký.

Závazky by měly platit 10 let. Nová vláda by ji tak teoreticky mohla zrušit. Dokument ale kopíruje české závazky vůči Ukrajině na mezinárodní scéně. Odklon od bezpečnostního dokumentu by tak mohl být vykládán jako jejich zpochybnění.

Obdobné dohody

Kyjev dosud uzavřel zhruba dvě desítky takovýchto bilaterálních dohod a několik dalších plánuje podepsat v následujících měsících. Učinil tak například se Spojenými státy, Velkou Británií, Německem, Francií, Itálií nebo Polskem.

Dohodu, která slibuje pokračování vojenské i další pomoci Kyjevu, který se už přes dva roky brání ruské agresi, podepsala Ukrajina nedávno i s celou Evropskou unií. Shrnuje dosavadní rozsah závazků EU směrem k podpoře Kyjeva. Zdůrazňuje pokračování Ukrajiny v reformách na cestě do EU.

Na summitu NATO ve Washingtonu zase 22 zemí a Unie jako celek podepsaly „ukrajinský kompakt“. Jeho prezentaci ale zastínil americký prezident Joe Biden, který se na tiskové konferenci přeřekl a uvedl Zelenského jako „prezidenta Putina“.

Kritici označují bezpečností dohody jako „další Budapešťské memorandum“. Spojené státy, Velká Británie a Rusko v něm v roce 1994 poskytly Ukrajině bezpečnostní a územní záruky výměnou za to, že se vzdá jaderných zbraní. Šlo například o garanci územní celistvosti v hranicích právě z roku 1994. Jak ale prokázala ruská anexe Krymu v roce 2014 a následně invaze v únoru 2022, rozpínavosti Kremlu nepředešla.