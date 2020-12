‚Němci to berou vážně.‘ U hranic postávají nenápadná civilní auta a kontrolují české spz, říkají místní

Češi nesmějí kvůli protiepidemickým opatřením jezdit od středy do Bavorska. Hranice je v podstatě uzavřená, i když ji nehlídají policisté ani vojáci. Výjimku mají pendleři a lidé, kteří jedou za svými blízkými příbuznými nebo na vyzvání úřadů. Za porušení zákazu hrozí vysoké pokuty v řádu stovek až tisíc eur. Do Bavorska nesmějí dokonce ani Češi, kteří si tam po vstupu České republiky do Evropské unie pořídili nemovitosti. Praha 12:00 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Němci to berou vážně a ve vymáhání zákonů jsou důslední,“ říká koordinátorka Česko bavorské spolupráce Simona Finková, podle které jsou pokuty vysoké | Foto: Andreas Gebert | Zdroj: Reuters

„Nejvíc mě mrzí, že my, co jsme uvěřili ve volnou Evropu a volný pohyb, jsme trestaní. Já jsem si koupil chalupu v Bavorské Rudě i z tohoto symbolického důvodu. Když ministři zahraničí stříhali po revoluci dráty v Železné oponě, byl jsem u toho,“ říká Jiří Hofreiter (47), který si pořídil nemovitost před dvanácti lety a tráví tam s rodinou většinu volného času.

Na jaře tam prožili celý první lockdown. I když tam teď nemůže jezdit, tak třeba poplatky platit musí. „Daň z nemovitosti, daň z bydlení, ale nejabsurdnější mi přijde placení vzdušného, když ten vzduch nemůžu dýchat. Ale hlavně tohle není systémové řešení, zase se na nás lidi z příhraničí vykašlali.“

V Bavorské Rudě žije a má trvalé bydliště i Jan Mosinger, kterého dokonce obyvatelé zvolili zastupitelem města. Problémy Čechů žijících pár metrů za hranicí na německé straně zná velmi dobře, ale dělat s tím nemůže nic.

„Němci nemůžou do Česka, Češi nemůžou do Německa. Jedině kdyby šli do desetidenní karantény. Jenže to znamená opravdu sedět doma a nevycházet. Tohle se přísně kontroluje. Kdyby někoho napadlo v karanténě sáňkovat, tak je to pokuta.“

Mosinger provozuje penzion a stále musí zájemcům z Česka vysvětlovat, že na dovolenou do Bavorské Rudy přijet nemůžou. „Máme tu nouzový stav.“

Nouzový stav zatím platí do 10. ledna a zákaz přejíždět hranici, tedy omezení příhraničního styku do 5. ledna. Okresy ležící na česko-německé hranici patří mezi nejvíce zasažené koronavirem v celém Německu.

„Němci to berou vážně a ve vymáhání zákonů jsou důslední,“ říká koordinátorka Česko bavorské spolupráce Simona Finková, podle které jsou pokuty vysoké. „Nový sazebník se teprve tvoří, ale už teď je za porušení protiepidemických nařízení pokuta od 400 do 10 000 eur. To se pak nákup levnější drogerie v Německu prodraží,“ říká Finková a myslí tím Čechy, kteří se domnívají, že když hranici nikdo nehlídá, je snadné ji projet. „Nestojí tam policisté ani zábrany, ale parkují tam nenápadná civilní auta, a když vidí českou espézetku, tak namátkově staví a kontrolují. To jsem sama viděla.“

Lyžařská střediska jsou v Německu uzavřená do 10. ledna a to platí i o Velkém Javoru. Turistika je možná v maximálním počtu pěti osob, které spolu mají příbuzenský poměr. V Bavorské Rudě má svoji nemovitost zhruba stovka českých občanů. Ti se musejí smířit s tím, že ve své šumavské chalupě pár set metrů za hranicí Vánoce ani Nový rok 2021 nestráví.