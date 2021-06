Britové nechtějí do karantény, narychlo se vracejí z dovolených v Portugalsku. Ceny letenek rostou

Britští turisté v Portugalsku skupují nejbližší lety zpět do Spojeného království. Důvodem je skutečnost, že Londýn Portugalsko vyjmul ze seznamu bezpečných zemí. A pokud se Britové domu nevrátí před úterní čtvrtou hodinou ranní, budou muset do karantény. Lisabon 14:46 6. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští turisté se mohli do Portugalska vrátit v polovině května. Nyní ale vláda v Londýně znovu zemi zařadila na seznamu těch, odkud není návrat možný bez karantény | Foto: Pedro Nunez | Zdroj: agentura Reuters | ©

Zatímco středeční letenka na nízkonákladový let z Lisabonu do Manchesteru stála v přepočtu asi 2200 korun, na pondělí je to už asi 10 tisíc korun.

Británie se potýká s nástupem třetí vlny covidu, varují experti. Šíření indické varianty budí nové obavy Číst článek

Některé aerolinie kvůli velkému zájmu posilují počty spojů z Portugalska do Velké Británie.

„V Portugalsku se skoro zdvojnásobil počet prokázaných nákaz koronavirem a taky tam zaznamenali několik případů nepálské mutace indické varianty koronaviru,“ řekl britský ministr dopravy Grant Shapps.

Velká Británie používá pro posuzování zemí systém semaforu. Při návratu z těch zelených nemusí cestující nastupovat do karantény. Portugalsko ale už do zelené skupiny nepatří.