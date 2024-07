Před pár měsíci sláva a uznání, nyní vězení. Saudského producenta odsoudili za seriál na Netflixu

Bývalý vedoucí animátorského studia Abdulaziz Almuzaini byl minulý rok odsouzen na třináct let vězení saudskoarabským soudem pro národní bezpečnost. Žalobci ho obvinili z propagace extremismu prostřednictvím kresleného seriálu na Netflixu a příspěvků na sociálních sítí. K těm v nedávné době přidal video, v němž popsal svou složitou situaci, uvedl deník The New York Times.

