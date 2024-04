V otázce míru na Ukrajině se jasně rozcházíme, říká po Pellegriniho vítězství náměstek Lipavského

Vítězem slovenských prezidentských voleb se stal předseda parlamentu a lídr vládní strany Hlas Peter Pellegrini. Česká republika byla první zemí, která mu pogratulovala ke zvolení. Osobní gratulaci a pozvání do Prahy od prezidenta Pavla doručil v noci přímo do volebního štábu velvyslanec Rudolf Jindrák. „Očekával bych, že první cesta povede do Prahy,“ řekl ve speciálním vysílání Radiožurnálu náměstek českého ministra zahraničí Jan Marian. Rozhovor Praha/Bratislava 11:08 7. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian ujišťuje, že v dialogu se Slovenskem bude Česká republika pokračovat (ilustrační foto) | Zdroj: TASR / Profimedia

Nově zvolený budoucí slovenský prezident Peter Pellegrini už od českého velvyslance v Bratislavě Rudolfa Jindráka dostal pozvánku k návštěvě Česka. Je představitelné, že by nový slovenský prezident jel na první návštěvu jinam než do České republiky?

Představitelné to určitě je, ale zároveň si myslím, že to je jedna z tradic, která se dodržuje dlouhodobě. Je to pochopitelně otázka na Kancelář prezidenta republiky, ale očekával bych, že první cesta nejspíš do Prahy povede.

Zatím ale nemáte reakci od Petera Pellegriniho nebo jeho týmu, jak se k pozvánce staví?

Ještě je brzy, bohužel.

A co zvolení Petra Pellegriniho může znamenat pro další vývoj československých vztahů?

Ve srovnání se spoustou zemí jsou vztahy historicky nadstandardní a v tom se nic nezmění. Máme spoustu rodinných, mezilidských, kulturních kontaktů a tradic.

Pochopitelně ale víme, že se v tuto chvíli neshodujeme v řadě otázek, takže na tom se opět asi nic nezmění. Víme, že se neshodujeme v otázce ruské agrese proti Ukrajině a pomoci Ukrajině, takže o tom budeme se slovenskými partnery dál mluvit.

Dva proti dvěma

A co zvolení Petra Pellegriniho znamená pro spolupráci zemí visegrádské čtyřky?

Visegrádská čtyřka je opět historický sousedský formát, který má smysl v některých oblastech dovnitř. V našem regionu ale vidíme, a to jsme viděli už před těmito volbami, že se dvěma z těch států čtyřky se v případě zahraniční politiky neshodujeme.

Formát bude pokračovat, ale je zjevné, že pokud jde o Rusko, Ukrajinu a další otázky, shodu nemáme. Tam je mnohem důležitější budovat jiné koalice v rámci EU a NATO se zeměmi, které jsou na tom stejně jako my.

Bude to teď ve visegrádské čtyřce ještě víc dva proti dvěma?

Řekl bych, že to bude stejné. V otázkách společné zahraniční bezpečnostní politiky se velmi jasně shodujeme s Polskem, ale máme často velmi odlišné názory se Slovenskem a Maďarskem, což ukázala i nedávná schůzka, kterou organizoval ministr Lipavský v Praze.

V dialogu pokračovat budeme, ale zároveň to není náš jediný regionální formát a náš hlavní formát, ve kterém se pohybujeme, jsou EU a NATO.

Jak čtete výrok Petera Pellegriniho, který připomněl, že udělá maximum pro to, aby Slovensko, „zůstalo na straně míru, a ne války“?

Mír chceme všichni. Otázka je, jak se k němu dostat. Z našeho pohledu míru můžeme dosáhnout, když pomůžeme Ukrajině, což děláme. Víme, že jednání s Ruskem o míru nemají žádný smysl, protože Rusko mír nechce, ukázalo to už v roce 2014 a jediná cesta je ještě větší podpora Ukrajiny.

Tam se s názory slovenských politiků jasně rozcházíme. Myslím, že naše pozice je logická, realistická. A volat po míru v situaci, kdy ruský zločinný režim pokračuje v agresi, prostě nemá cenu, protože Rusko mír nechce.

Zůstane Slovensko i pod prezidentstvím Petera Pellegriniho, jakkoliv samozřejmě zahraniční politika jde zejména za vládou, pevnou součástí EU a NATO?

My v to věříme. Slovensko je zakotvené v EU a NATO stejně jako my, sdílíme společné závazky a věříme, že na tomto se nebude nic měnit. I když pochopitelně ta vnitropolitická rétorika na Slovensku, zejména před parlamentními a prezidentskými volbami, byla hodně vyhrocená.