Protesty na Kubě mají první oběť. Prezident slíbil kontrarevolucionářům tvrdou odplatu

Při protestech na Kubě zemřel jeden z demonstrantů, dalších více než sto Kubánců zatkla policie a prorežimní dav revolucionářů. K propuštění všech zatčených Havanu vyzvaly Spojené státy a Evropská unie. Několik lidí, včetně španělského reportéra agentury AP, utrpělo zranění. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel vyšel na ulici. Podle něj protesty financuje a organizuje americká vláda. Slíbil všem kontrarevolucionářům tvrdou odplatu. Havana 17:30 14. července 2021

„Nepřipustíme, aby jakýkoliv kontrarevolucionář, žoldák a zaprodanec americké vlády a CIA vyprovokoval náš lid a destabilizoval naši vlast,“ reagoval prezident Miguel Díaz-Canel na současné protesty tisíců Kubánců.

Podle ČTK ministerstvo vnitra uvedlo, že „lituje úmrtí osoby“, k němuž došlo na okraji hlavního města Havany. Vláda upřesnila, že mrtvým je 36letý muž, který přišel o život, když se účastnil „nepokojů“.

Podle BBC mnoho rodin zatčených demonstrantů vůbec netuší, kde se jejich příbuzní nacházejí a v jakém stavu jsou. Není jasné, kolik demonstrantů je přesně zraněných a úřady stále neoznámily, jak přesně a proč jeden z protestujících v úterý zemřel.

Chtějí svobodu

Demonstranti se dožadují svobody na komunistickém režimu. Mnozí z nich házeli kamení na policejní vozy a s policisty se pouštěli do šarvátek. Protesty jsou označovány za největší za poslední tři dekády. Z demonstrace v malém městečku San Antonio de los Baños jihovýchodně od hlavního města Havany velmi rychle přerostly v masové protesty po celé zemi.

Naposledy zažila Kuba tak velké nepokoje v srpnu 1994. Tehdy lidé netušili, co se děje jinde. Nyní masovému šíření protestů napomohl přístup místních k internetu a sociálním sítím. Ty proto začala v něděli vláda blokovat.

Podle světových agentur Kubánce vyhnaly do ulic následky pandemie koronaviru. Ta mimo jiné způsobila kolaps turistického průmyslu, hlavního příjmu ostrovní ekonomiky.

Životní podmínky se pro místní zhoršily tak, že už to dál neunesou. Nemají dostatek potravin, chybí jim i běžné léky a taky většina základního spotřebního zboží. To, co se koupit dá, je zase příliš drahé. Kvůli nedostatku mouky se tak například začal na mnoha místech prodávat chleba z dýně.

Koronavirus vše zhoršil

Situace nebyla na Kubě dobrá už před lety, ale pandemie koronaviru vše mnohonásobně zhoršila. Situaci nepřispívá ani rozhodnutí kubánské vlády, že nenakoupí západní vakcíny. Chce se spoléhat jen na látky vlastní výroby.

Na ostrovech se už proti koronaviru očkuje vakcínou Abdala a další přípravky čekají na schválení, jenže pro místní je to pozdě. Minulý týden tam padly rekordy v denním přírůstku nakažených i mrtvých a nemocnice a zdravotnická centra takový nápor nezvládají. Podle BBC tak mnoho lidí zemře jen proto, že se na ně už prostě nedostane.