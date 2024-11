‚Putinova vězeňkyně‘ po osvobození: objetí s rodinou, přivítání s prezidentem USA i lékařské prohlídky

Rusko-americká novinářka žijící v Praze Alsu Kurmaševová byla letos v srpnu mezi 26 lidmi, kteří se dostali na svobodu v rámci velké výměny vězňů mezi Ruskem a Západem. Do posledních dnů o propuštění nevěděla. Ve vazbě v Kazani strávila devět měsíců a krátce před výměnou jí ruský soud vyměřil za šíření lží o ruské armádě trest 6,5 roku. Čtvrtý z pětidílného seriálu Kazaň/Ankara/Washington 6:00 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Alsu Kurmaševová strávila v ruském vězení devět měsíců | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Velká radost a ohromná euforie. Konečně jsem brečela, protože do té doby mi brečet nešlo. Hodně plakala mladší dcera. Víc už si nepamatuji, bylo to nesmírně dojemné,“ popisuje osmačtyřicetiletá novinářka Alsu Kurmaševová první okamžiky s rodinou.

Třináctiletou dceru Miriam, šestnáctiletou Bibi a manžela Pavla nemohla obejmout víc než rok. Na letecké základně USA v Marylandu se s nimi najednou vítala v živém televizním přenosu.

Z leteckého speciálu po vysunutí schodů vystoupili propuštění vězni postupně. Americký prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová se nejdřív za potlesku lidí na přistávací ploše pozdravili s bývalým příslušníkem americké námořní pěchoty Paulem Whelanem. Jako další vystoupil z letounu dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Novinářka Alsu Kurmaševová stále čekala v letadle, dcery už ale viděla v rámci přímého přenosu, který sledovala na mobilu.

„Jedna z pracovnic, co letěla s námi z Ankary do Ameriky, mi to živé vysílání ukázala na svém telefonu. Viděla jsem, že je tam hodně novinářů, a pak jsem najednou viděla i svoje děti, protože je zrovna zabírala kamera. Byla jsem neskutečně šťastná a vděčná, že je už za pár okamžiků uvidím,“ vzpomíná Kurmaševová.

„Pamatuju si, že jsem pozdravila prezidenta Bidena a viceprezidentku Harrisovou. Naštěstí byl ten uvítací rozhovor strašně krátký, viceprezidentka mi řekla, ať už jdu k dětem.“ Osmačtyřicetiletá novinářka se za potlesku rozběhla za rodinou.

Slzy si otíral i Kurmaševové manžel Pavel Butorin. „Emoce mě přemohly. Běželi jsme k sobě a mladší Miriam zvolala slovo máma v tatarštině. Pak jsme se objali a Alsu mluvila o tom, jak jí děti moc chyběly a jak vyrostly. Já jsem nemohl mluvit vůbec,“ vzpomíná na 2. srpna Butorin. Vybavuje si, jak jeho žena působila křehce, hodně zhubla a přibyly jí vrásky.

Alsu Kurmaševová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Holky se změnily. Fyzicky určitě v tom, že vyrostly a měly najednou jiné oblečení než před rokem. Viděla jsem i make-up a taky že mají řasenku a rtěnky,“ usmívá se Alsu Kurmaševová, která je na dcery pyšná, jak odloučení zvládly a jak za ni bojovaly.

Písnička od Bidena

Mladší Miriam zrovna slavila třinácté narozeniny. Ještě před uvítáním propuštěných vězňů na letišti jí v Bílém domě zazpíval narozeninovou písničku přímo americký prezident Joe Biden.

„To je dcera Alsu, teď to bude slavit s mámou. A o tom to celé je. Můžou být znovu spolu, jako měly být celou dobu,“ řekl Biden. Alsu Kurmaševová si vybavuje, že z toho zájmu nebyla dospívající Miriam úplně nadšená.

„Dospívající děti nemají moc rádi pozornost. Upřímně mi řekla, že to bylo náročnější. Ale potěšená byla. Ale tím větším potěšením byl ten dárek, že maminka se vrátila domů.“ Po propuštění se dcery ptaly na detaily vazby. Zajímalo je, jak vypadají ruské cely, jaké spoluvězeňkyně jejich matka zažila nebo o čem si dlouhé měsíce za mřížemi povídaly.

Že se Alsu Kurmaševová dostane na svobodu v rámci výměny vězňů, věděl její muž a dcery pár dnů dopředu. Nesměli informaci šířit. „Byly jsme zrovna ve Washingtonu a nečekali jsme, že se do Prahy vrátíme společně s Alsu. Museli jsme se izolovat od světa. Bylo to zvláštní období,“ popisuje Butorin.

„Nemohli jsme mluvit s médii ani s přáteli. Měli jsme ale perfektní náladu, šli jsme třeba do muzea, kde byly informace o výměnách vězňů. Žertovali jsme, že jsme pravděpodobně jediní lidé v muzeu, kterých se tohle téma reálně týká,“ směje se ředitel ruskojazyčné televize Current Time, která spadá pod Svobodnou Evropu.

Po přivítání na marylandské základně museli propuštění vězni na 24 hodin do nemocnice, kde je čekalo podrobné lékařské vyšetření a nejrůznější testy. „Pak jsem se vrátila do takového menšího rekreačního areálu, kde jsme strávili týden s rodinou. Byli tam i psychologové,“ doplňuje rusko-americká novinářka.

‚O výměně nebyla řeč‘

Alsu Kurmaševová sice měla o možné výměně vězňů ve vazbě v Kazani signály, nikdo jí ale přímo nic nepotvrdil, navíc mohlo jít o falešné informace. Několik dní před výměnou jí řekli, ať si zabalí věci, a odvezli ji do vězeňského vagonu, ve kterém strávila tři dny.

„O výměně nebyla řeč. Řekli mi, že jedu do Ufy. Ufa je na opačné straně než Moskva. Ale někde na půli cesty se ta destinace změnila. Jeden den ten vlak jen stál. Mohla jsem jet do pracovního tábora, kam odsouzené ženy jezdí,“ popisuje Kurmaševová strach z cesty neznámo kam.

Nakonec ji vězeňská služba přepravila do Moskvy. Poznala, že je v nechvalně proslulém vězení Lefortovo. Vzali jí tam osobní věci a dostala vězeňské oblečení. Věděla, že má při změně věznice nárok na sprchu a telefonát s právníkem, a nepřímo se dozvěděla, že bude už za pár dnů na svobodě.

„V Lefortovu jsem byla od pondělí do čtvrtka. Řekli mi, že v pátek se osprchuju a zavolám komukoliv. Tak jsem se ptala, co bude v pátek, a odpověděli mi, že něco dobrého. To byla jediná odpověď a jediný rozhovor,“ říká Kurmaševová.

Výměna se odehrála na mezinárodním letišti v turecké Ankaře. Týkala se 26 lidí ze sedmi zemí. Alsu Kurmaševová neměla pouta a v době předání netušila, o jak velkou jde akci.

„Byli jsme předaní v Ankaře. Jednotlivě nás odvedli z paluby ruského letadla. Pamatuji si, jak mi i jeden z Rusů vzal tašku, pomohl mi s ní,“ říká k samotné výměně vězňů poprvé v češtině Alsu Kurmaševová.

Na letišti čekal americký speciál, ve kterém si Kurmaševová krátce povídala třeba s americkým novinářem Evanem Gershkovichem, který strávil v ruském vězení kvůli údajné špionáži 17 měsíců.

„Bavili jsme se až v americkém letadle. Byla jsem pořád v šoku a nemohla jsem skoro vůbec mluvit. První, co jsme si řekli navzájem, bylo, že to je zázrak. A že až se vrátíme domů, tak uděláme cokoli pro ty ostatní, co tam v ruském vězení nespravedlivě zůstali,“ uzavírá Kurmaševová.

Pátý díl seriálu bude o prvních dnech a týdnech po propuštění. Rusko-americká novinářka si prošla tím, na co ji upozorňovali odborníci. Že po neskutečném štěstí a euforii může přijít i velký smutek.