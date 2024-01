Romancov: Húsíové neútočí na lodě spojené s Izraelem. Nevím, jak by to chtěli rozlišovat

Spojenecké síly vedené USA a Británií se snaží obnovit bezpečnost plavby v Rudém moři. „Nezbytnost svobody námořní plavby potvrdily obě světové války, takže je naprosto srozumitelné, že námořní mocnosti, ať už historické nebo současné, mají tento cíl jednoznačně daný,“ říká politický geograf Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a odborník na námořní právo Michael Romancov. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:00 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákladní loď Galaxy Leader je na této fotografii doprovázena húsíové čluny v Rudém moři | Zdroj: Reuters

USA a Velká Británie s pomocí Austrálie, Bahrajnu, Kanady a Nizozemska provedly minulý týden údery z moře a ze vzduchu na pozice Húsíů v Jemenu. Jaký je cíl této spojenecké akce?

Deklarovaným cílem této akce je obnovit bezpečnost námořní plavby, což je jedna z nejdůležitějších podmínek pro fungování moderního světa. Nemyslím pouze světa ve 21. století. Z hlediska mezinárodního námořního práva a potom mezinárodního práva se představa svobody námořní plavby objevuje už v 17. století.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Deklarovaným cílem je obnovit bezpečnost námořní plavby, což je jedna z nejdůležitějších podmínek pro fungování moderního světa,“ říká politolog Michael Romancov

Nezbytnost svobody námořní plavby potvrdily obě světové války, takže je naprosto srozumitelné, že námořní mocnosti, ať už historické nebo současné, mají tento cíl jednoznačně daný. Mají odpovědnost za udržení svobody námořní plavby z titulu obrovské námořní moci.

Húsíiští povstalci bojují v Jemenu už desetiletí, až dosud patřili pouze k lokálním bojovníkům, i když jich heslem bylo a je: „Smrt Americe, smrt Izraeli.“ Co je přivedlo k napadání lodí v Rudém moři?

Dávají to do souvislosti s probíhající válkou mezi Izraelem a Hamásem s tím, že jejich útoky na obchodní lodě plující v mezinárodních vodách jsou jejich příspěvkem k ekonomické blokádě Izraele.

Mluvčí hnutí tvrdí, že terčem útoku jsou pouze lodě spojené s Izraelem anebo plující do Izraele. Skutečně napadají jen tato plavidla?

Pokud je mi známo, tak ne. Neumím si představit, jakým způsobem by to vůbec chtěli rozlišovat, protože ve světovém oceánu je velmi málo lodí, které plují přímo pod izraelskou vlajkou.

Důvod je prostý. Vyspělé státy vztyčují vlajku na naprostém minimu námořních plavidel. Drtivá většina světové obchodní flotily pluje pod vlajkou takzvaných výhodných států, které jsou hospodářsky, právně i jinak slabé.

Americká armáda sestřelila další jemenskou raketu. Mířila k lodi USS Laboon Číst článek

Proč?

Důvod je ten, že mezinárodní námořní právo něco takového umožňuje. Rejdaři začali k této praktice sahat už ve 20. letech minulého století.

Největší množství obchodních plavidel se plaví pod vlajkou několika málo afrických států, případně středoamerické Panamy a tak dále. Taková viditelná identifikace lodí rozhodně nefunguje.

Pak je samozřejmě otázka, zda to plavidlo nemůže mít izraelského vlastníka, což v některých případech by asi možné bylo. Pokud je mi ale známo, tak na odkloněné trase kolem Afriky dnes plují lodě všech největších světových kontejnerových nebo rejdařských společností. Tam opětně žádná z velkých společností není majoritním způsobem vlastněna izraelskými občany.

A kdo je tedy vlastní?

Jsou to rejdařské společnosti z Dánska, Švýcarska, Nizozemska, případně z Číny a z Tchaj-wanu. Tam přímá vazba na stát Izrael není.

Vzhledem k tomu, jak objemná ta plavidla jsou, na jejich palubách se běžně převážejí tisíce kontejnerů, tak je podle mého názoru i nesmysl, že by většina nákladu směřovala do izraelských přístavů.

Řešení

Cílem spojeneckých operací je tedy obnovit stabilitu v Rudém moři. Dokážete odhadnout, kdy bychom mohli ke kýženému stavu dospět? Samotní rejdaři jsou skeptičtí a nečekají zlepšení situace v řádu dnů nebo týdnů.

S tím bych souhlasil. V zásadě se dá říct, že mezinárodní společenství, v tomto případě Spojené státy, mají v rámci takovéto situace několik málo možností, co s tím dělat. Pokud proti vám stojí mezinárodním společenstvím uznaný aktér – Rusko versus Ukrajina, tak tam můžete používat diplomatické kanály.

politický geograf Michael Romancov | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Víme, že třeba Turci byli schopni si minimálně zprostředkovat první obilnou dohodu. To se obávám, že teď není možné. Zaprvé kvůli tomu, kdo Húsíové jsou, a zadruhé, že Spojené státy mají natolik špatné vztahy s Íránem.

Pokud ponecháme stranou možnost diplomatického vyjednávání, tak jsou tady dvě další možnosti: buď se můžete snažit aktéra uplatit, ať už ve fyzickém slova smyslu, nebo že mu vyjdete nějakým jiným způsobem vstříc. Ale teď jsme ve fázi bombardování a pokud vím, útoky ještě nepřestaly.

Jak důležité jsou lodní cesty v Rudém moři? Může do situace zasáhnout Rusko? A mají spojenci naději, že přinutí Íránem podporované húsíiské útočníky, aby přestali napadat lodě plující Rudým mořem? Poslechněte si celý rozhovor.