Když opustíme Ukrajinu, otevíráme dveře válce. Je třeba méně mluvit a více dělat, vyzývá senátor Fischer

USA se scházejí s Rusy k jednáním o ukončení války na Ukrajině, ovšem bez Evropanů, kteří jsou viditelně otřeseni prudkou změnou amerického přístupu k Rusku. Podle senátora Pavla Fischera (nez.) je situace vážná. Zatímco USA projevují chuť se rychle dohodnout, z Moskvy zní výroky, že Ukrajině je třeba omezit suverenitu. „Přitom je to Rusko, kdo spáchal válečné zločiny a bude si diktovat podmínky, to je nepřijatelné,“ říká pro Český rozhlas Plus.

