Cherson přežívá, ale život v něm nepokračuje, líčí šéfka místní humanitární organizace

Situace je však mnohem složitější v osvobozených vesnicích chersonské oblasti. Tam panují problémy s dodávkami elektřiny a vody. Je tam napjatá bezpečnostní situace a nedostatek léků.

Způsobili to okupanti, kteří se nacházejí nedaleko. Dělící linie leží na řece Dněpr, a když se elektrikáři pokoušejí obnovit elektrické sítě, Rusové na ně často střílí a mnoho elektrikářů už přišlo o život. V důsledku toho nelze obnovit elektřinu v osvobozených vesnicích, které leží blízko frontové linie u řeky. Navíc lidé v těchto vesnicích čelí vážným ekologickým problémům, protože voda je znečištěná kvůli činnosti okupantů u Kachovské přehrady.

V této oblasti také existuje další problém, Rusové totiž pokryli oblast minami. Odminování bude trvat několik let a bude vyžadovat velké množství finančních prostředků. Oblast je důležitá i proto, že dodává celé zemi zemědělské produkty. Pokud nebude území regionu co nejdříve odminováno, hrozí Ukrajině potenciální potravinová krize.

Ačkoliv Cherson momentálně netrpí akutním nedostatkem léků či humanitární pomoci, město je každodenně ostřelováno minomety a jinými těžkými zbraněmi. Většina nemocnic a zdravotních středisek byla zcela zničena. Když okupanti opouštěli město, odvezli s sebou téměř veškeré vybavení nemocnic, včetně židlí.

WATCH: Save the Children lieferte letzte Woche 40.000 Liter Wasser an Familien in #Cherson: "Die Kinder in Cherson sind mit Angriffen und bitterer Kälte konfrontiert und haben Schwierigkeiten, an Nahrung und Wasser zu kommen", sagte Sonia Khush, Landesdirektorin von #Ukraine. pic.twitter.com/Pz773Gh033 — Save the Children Deutschland (@SaveChildrenDE) December 7, 2022

Podobně špatná situace panuje i u komunálních služeb a úřadů, jelikož okupanti odvezli vše, co mělo alespoň nějakou hodnotu.

Okupaci jste zažila. Co si z této éry odnášíte?

Upřímně řečeno, nerada bych sdílela zkušenosti z období okupace, neboť to byla nejhorší a nejtemnější etapa mého života. Měli jsme malé dítě, kterému bylo v době začátku okupace pět let. Skrývali jsme se v domě s hlubokým sklepem, kam jsme se mohli uchýlit při ostřelování.

Strávili jsme tam dva měsíce. Když se člověk ocitne v takové situaci, snaží se především přežít. Usilovně se vyhýbá tomu, aby se dostal do rukou okupantů. Věděli jsme, že jsme aktivisté a že nás hledají. Jsme na seznamu lidí, které Rusové chtěli najít, zatknout nebo s námi udělat něco ještě horšího. Jednou přišli i do našeho bytu, vyrazili dveře, ale díky Bohu jsme uprchli, stihli jsme odjet včas.

Z tohoto důvodu nechci sdílet žádné své zkušenosti. Bylo to opravdu to nejhorší, co jsem kdy zažila. Měli jsme chvíle, kdy jsme neměli vůbec žádné potraviny. Se zásobami jsme museli šetřit.

Jedli jsme méně, abychom ušetřili jídlo pro syna. Návštěva obchodu a nákup potravin nebyl vůbec možný. Jediné, co bych si přála, je, aby ti lidé, kteří tuto situaci způsobili, to samé zažili na vlastní kůži.

Médii rezonovaly příběhy ukrajinských dětí, které okupanti odvezli do vzdálených koutů Ruské federace. Některé děti skončily u ruských opatrovníků, ostatní v tzv. ozdravných táborech, kde musely podstoupit speciální vzdělávání s rozšířenými hodinami studia ruské historie. Byla jste něčeho podobného svědkem?

Osobně naštěstí ne. Děti z chersonské oblasti lze rozdělit do dvou skupin. První skupina zahrnuje děti, které studovaly na internátních školách nebo se nacházely v nemocnicích bez rodičovské péče.

Tyto děti byly odvezeny z Chersonu a okolí, přičemž ruské telegramové kanály tvrdily, že se jedná o záchrannou akci před ukrajinskou armádou. Média hovořila o přibližně 35 tisících unesených dětech.

Druhá skupina zahrnuje děti, které rodiče poslali na ozdravné pobyty na okupovaný Krym nebo do Ruska. Ruské kanály na Telegramu uváděly číslo kolem sto tisíc ukrajinských dětí. Cherson, Ukrajina

Vedle provozní části pošty zasáhly russké ozbrojené síly nemocnici.

Z videa je patrný rozsah škod. pic.twitter.com/A90wbEP5mz — Stary Blazen (@StaryBlazen) March 28, 2023 Podle ruských propagandistů byly pro děti vytvořeny speciální vzdělávací programy, které měly přiblížit ruský pohled na dějiny a současnou realitu. Zástupci ruské militaristické organizace se s dětmi setkávali a měli jim ukázat ruskou stránku konfliktu. Ukrajinské státní médium Ukrajinaform uvádí, že se v Rusku nachází až 150 tisíc nelegálně unesených ukrajinských dětí. Dále bylo zjištěno, že ruský stát vynaložil značné prostředky na lékařské prohlídky unesených ukrajinských dětí. Zatím se o této problematice moc neví, ale v ruských médiích se psalo, že na Ukrajině kolabuje zdravotní systém a děti se nachází ve špatném zdravotním stavu a proto jsou potřeba rozsáhlé prohlídky. Zdá se, že děti procházely určitou filtrací. Většina nelegálně unesených dětí momentálně stále zůstává na Krymu a v Ruské federaci. Jen málokdy se rodičům podaří děti získat zpět. Situaci komplikuje omezená komunikace s levým břehem chersonské oblasti, která je stále okupována ruskou armádou. Veškeré telefonáty jsou odposlouchávány, což stěžuje získání informací, aniž by bylo ohroženo bezpečí místních obyvatel.