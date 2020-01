Čtením ústavní žaloby zahájil Senát formálně impeachment s prezidentem Trumpem

Čtení ústavní žaloby je vnímáno jako formální začátek procesu, ve kterém Senát prezidenta pravděpodobně osvobodí. Skutečné zahájení procesu je stanoveno na nadcházející úterý. Americká média ke čtvrtečnímu dění v Senátu poznamenávají, že je to nezbytný procedurální postup před oficiálním začátkem procesu.

Dalším čtvrtečním krokem v Senátu bude přísaha předsedy Nejvyššího soudu USA Johna Robertse, který na proces v horní komoře Kongresu bude dohlížet. Následovat bude také přísaha senátorů, kteří v procesu budou plnit funkci soudní poroty.

Mluvčí Bílého domu Grishamová dění v Kongresu kritizovala. „Po středečním podpisu historické obchodní dohody s Čínou a čtvrtečním schválení USMCA (dohoda o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem) teď demokraté čtou své zešvindlované články impeachmentu, které byly vyrobeny, aby zastavily prezidenta Donalda Trumpa v jeho dalších úspěších ve jménu USA,“ napsala. Dodala, že zatímco Trump pracuje, demokraté ‚kvičí‘.

Sněmovna reprezentantů žalobu na prezidenta vznesla již loni před Vánocemi, případ ale předala Senátu až tento týden ve středu. Sněmovna si ve středu zároveň vybrala sedmičlenný tým kongresmanů v čele s šéfem sněmovního výboru pro zpravodajské služby Adamem Schiffem, který zájmy dolní komory Kongresu bude v senátním procesu hájit.

Žaloba se týká ukrajinské kauzy, kdy šéf Bílého domu podle kongresmanů naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval Trumpova volebního soka Joea Bidena a jeho syna. K tomu, aby prezidentova vina byla ve 100členném Senátu uznána, je třeba dvoutřetinová většina. Tu demokraté podle analytiků nezískají.

House impeachment managers Adam Schiff, Jerry Nadler, Zoe Lofgren, Hakeem Jeffries, Jason Crow, Val Demings and Sylvia Garcia just walked the articles of impeachment to the Senate to formally present them pic.twitter.com/QAu4aXZ9hI