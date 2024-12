Slovensko žije v orwellovském světě. Fašisté nadávají liberálům do fašistů, tvrdí sociolog Vašečka

Stovky slovenských lékařů podaly výpověď, učitelé drží stávkovou pohotovost, kulturní pracovníci bojují s vedením resortu, vládní většina v parlamentu funguje jen tak tak a společnost se dělí na dva nepřátelské tábory. Podle sociologa Michala Vašečky se Slovensko rozpadá: „V užším smyslu je to vidět na problémech s fungováním institucí. Je rozdíl, když jsou lidé nespokojení se službami, a když je už téměř nedostanou,“ řekl Českému rozhlasu Plus. Bratislava 19:09 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico (Smer) | Zdroj: TASR / Profimedia

„Rozpadávání je ovšem vidět i u institucí právního státu. Například agentura Moody’s snížila rating Slovenska ani ne tak kvůli nedůvěře ve vládu, ale protože nedůvěřuje v právní stát,“ dodává.

V širším smyslu pak rozpad pozoruje v chybějící důvěrou v budoucnost země a v absenci vize, jaký má stát být a komu patří. Zatímco v českých zemích tato diskuze probíhala už od 19. století až po Tomáše G. Masaryka či Václava Havla, slovenská politická elita se do ní nikdy nezapojila.

„Tím pádem visí ve vzduchu otázka, proč ten stát vlastně vznikl, čeho chce dosáhnout a kam směřuje. Od toho se odvíjí i neukotvení geopolitické a mentální. Proto je možné, aby Robert Fico zemi unášel směrem na Východ,“ soudí.

Fico prý zneužívá květnového atentátu, aby potlačil opozici a občanskou společnost. Kvůli jednotlivým transparentům na demonstracím se například schází Bezpečnostní rada státu. Paradoxní také je, že vládní politici viní opozici z šíření nenávisti a radikalizace společnosti, titíž lidé ale dříve nevybíravě útočili na někdejší prezidentku Zuzanu Čaputovou.

„Evidentně si mysleli, že se to proti nim neobrátí. A přesně to se stalo. Bohužel v zemi, která je zakonspirovaná, začali ten příběh otáčet proti opozici. Černá je bílá, vlastně žijeme v takovém orwellovském světě, kde slova ztrácí původní smysl. Lidé, kteří splňují všechny charakteristiky mussoliniovského fašismu, křičí na jiné, že jsou liberální fašisti,“ podotýká.

Lékařům nejde o peníze

Vašečka připouští, že všechny problémy nelze přičítat vládě Roberta Fica, současný slovenský premiér je ovšem u moci nejdéle v moderních slovenských dějinách.

„I tak toho ale udělal nejméně. Například i za Ivety Radičové s její rozháranou a v mnoha ohledech problematickou vládou se toho udělalo víc. Například ve zdravotnictví se mezi lety 2012–20 neudělalo prakticky nic,“ tvrdí.

Voliči vládních stran prý od vlády chtějí materiální výhody a část se jich proto od Fica již odklonila kvůli jeho konsolidačnímu balíčku. Kvůli němu se ostatně začali bouřit také lékaři, kteří hrozí odchodem, vláda je ale hodlá donutit sloužit na základě zákona.

„Není to zdaleka jen o platech, které nejsou dramaticky nižší než v Česku. Pracují ale ve výrazně horších podmínkách, a proto utíkají do Česka, kde mají lepší prostředí pro svou práci a rozvoj. A vláda na to není schopná reagovat, i ty předchozí to zaplácly tím, že jim daly vyšší platy. Nezanedbatelné části lékařů už ale o peníze nejde,“ dodává.

„Když začnete uprostřed vyjednávání někomu vyhrožovat, že půjde do vězení, když nenastoupí, nebo ministr vnitra řekne, že lékaři jsou teroristi, no tak to není nejlepší vyjednávací taktika,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.