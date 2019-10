Ostatky španělského diktátora Franka byly exhumovány. Proti přesunu protestují stovky lidí

Ostatky španělského diktátora Franciska Franka byly ve čtvrtek vyzdviženy z hrobu v Údolí padlých nedaleko Madridu. Oznámil to podle agentury Reuters zástupce španělské vlády. Rakev s Frankovými ostatky byla za doprovodu rodinných příslušníků vynesena z baziliky a naložena do pohřebního vozu. Následně byla přeložena do vrtulníku určeného k její přepravě na madridské předměstí El Pardo, kde bude rakev uložena do soukromé rodinné hrobky.

Madrid 14:47 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít