Světová zdravotnická organizace: Pozastavování bojů v Gaze nepomohlo. Humanitární pomoc je minimální

Humanitární situace v Pásmu Gazy je stále katastrofální a nezlepšilo ji ani pozastavování bojů izraelskou armádou na několik hodin denně na silničním úseku na jihu tohoto palestinského území, které bylo oznámené v neděli. Řekl to v pátek novinářům v Ženevě zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) pro okupovaná palestinská území Richard Peeperkorn. Podle agentury AFP také varoval, že horké počasí v Gaze přispěje k dalšímu šíření nemocí. Gaza, Washington, Ženeva 18:10 21. června 2024

Nemoci se mohou zejména šířit mezi vysídlenými civilisty, kteří přežívají ve stanových táborech, kde je málo čisté vody.

„Nezaznamenali jsme žádný vliv těchto denních pauz v bojích na zlepšení humanitárních dodávek,“ uvedl Peeperkorn. „Vstup humanitární pomoci byl minimální,“ řekl v pátek v Ženevě také mluvčí Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) Jens Laerke.

Izraelská armáda v neděli oznámila, že každý den na 11 hodin pozastaví vojenské operace na cestě od hraničního přechodu Kerem Šalom z Izraele směrem k Rafahu, aby usnadnila dodávky humanitární pomoci.

Ta se sice dostává do Pásma Gazy, ale hromadí se na palestinské straně přechodu, protože kvůli bojům ji humanitární organizace nemohou vyzvednout a distribuovat civilistům.

Podobná je situace u pobřeží, kde Spojené státy minulý měsíc instalovaly molo pro dodávky pomoci po moři. Přes něj se dostávaly potraviny od 17. května a dodávky přebírala organizace OSN Světový potravinový program (WFP).

Provoz mola byl od té doby několikrát přerušen, kvůli špatnému počasí či kvůli hladovým Palestincům, kteří napadali konvoje aut s potravinami na cestě do skladů.

Přerušování provozu

WFP 9. června oznámil, že z bezpečnostních důvodů pozastavil používání mola. Uvedl to den poté, co izraelská armáda provedla v Gaze operaci na záchranu rukojmích, při níž zemřela nejméně stovka Palestinců; podle úřadů v Gaze ovládaných palestinským hnutím Hamás zahynulo více než 270 Palestinců.

Izraelská armáda zachránila při této akci čtyři z více než stovky rukojmích stále držených Hamásem. Poté se ale objevily zprávy, že přitom využila oblast kolem mola, což ovšem Izrael i Pentagon popírají.

Podle WFP by využití mola či i jen domněnky civilistů a bojovníků, že se molo využívá k vojenským operacím, ohrozilo angažovanost humanitárních organizací, protože humanitární pomoc musí být nezávislá a nestranící žádnému z účastníků konfliktu.

Ve čtvrtek se do Gazy přes molo dostalo více než 656 tun humanitární pomoci, uvedl podle AP mluvčí Pentagonu Pat Ryder. Molo začalo znovu fungovat ve středu poté, co ho armáda dočasně odstranila kvůli špatnému počasí.

Od otevření mola 17. května bylo podle Pentagonu po moři dopraveno a v Gaze vyloženo více než 4100 tun potravin a pomoci. Ryder také podle AP novinářům řekl, aby se s otázkami ohledně distribuce pomoci v Pásmu Gazy obraceli na WFP.

Přechod Rafah

Některé humanitární organizace kritizovaly otevření amerického mola s tím, že je neefektivní a jen zmírňuje tlak na Izrael, aby zvýšil pomoc přes pozemních přechody, jimiž se do Gazy může dostat nejvíce pomoci. Od 7. května, kdy izraelská armáda obsadila přechod Rafah na jihu u hranice s Egyptem, jímž do Gazy putovalo nejvíce pomoci, ovládá Izrael všechny vstupy do Pásma Gazy.

WHO v pátek znovu vyzvala k opětovnému otevření přechodu Rafah pro humanitární pomoc i evakuace zraněných a nemocných a uvedla, že v Gaze nyní v částečném provozu 17 z 36 nemocnic.

Od začátku války bylo z Gazy evakuováno asi 4900 nemocných či zraněných civilistů, podle odhadu WHO by nyní bylo třeba přes hranice k ošetření či léčení dostat nejméně 10 000 dalších.

Válka v Pásmu Gazy začala teroristickým útokem Hamásu na Izrael loni 7. října, kdy palestinští ozbrojenci zabili téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších asi 250 odvlekli do Gazy jako rukojmí.

Víc než stovku z nich propustili při dosud jediném příměří na konci listopadu výměnou za Palestince z izraelských věznic. Při izraelské ofenzivě od října zemřelo podle úřadů v Gaze ovládaných Hamásem 37 431 Palestinců a dalších 85 653 bylo zraněno. Tisíce dalších těl zřejmě zůstávají v sutinách domů zničených izraelským bombardováním.

Izraelská armáda v pátek uvedla, že ve čtvrtek při útoku Hamásu v centrální části Pásma Gazy zahynuli dva rezervisté. Od října v Pásmu Gazy zahynulo 313 izraelských vojáků, uvedl server The Times of Israel.