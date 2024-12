Tchajwanský influencer pracoval pro čínskou propagandu. Teď popsal, jak systém funguje

Případ českého influencera Jana Honzi Michálka, který bez otázek přijal pozvání do Číny na výlet placený komunistickou vládou, není ve světě výjimkou. Tchajwanský rapper Čchen Pcho-jüan kdysi sám pomáhal lákat influencery do země. Nyní obrátil a popsal, jakým způsobem se Peking snaží upevňovat svůj vliv ve světě. Tchaj-pej 13:21 22. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tchajwanský rapper Čchen Pcho-jüan | Foto: Youtube - Fun TV

Vztah Tchajwance Čchena s Čínou začal už v jeho 13 letech, když ho rodiče poslali do shaolinského kláštera do sousední země. Zpětně si vzpomíná, že už tam probíhala indoktrinace, hlavní vzpomínku má ale na šikanu od ostatních dětí, které byl vystaven.

Na střední školu jel do Spojených států, kde se setkal s jinou formou útlaku – nedůvěrou Američanů k lidem s asijskými rysy. „Myslel jsem si, že to může být proto, že moje země nebyla dostatečně silná,“ říká Čchen v rozhovoru z minulého pátku, na který upozornil místní deník Taipei Times. Vzpomíná, že právě výchova v klášteře mu tuto myšlenku kdysi vnukla.

Proto se chtěl vrátit blíž k domovu a vybral si univerzitu v Číně, kde bylo hodně zahraničních studentů. Každý rok přijali stovky Tchajwanců, mezi spolužáky ale byli i studenti z okolních zemí nebo i z Afriky. Měli proto i upravený rozvrh, každý den probírali historii obnovy čínského národa, studovali knihy myšlenek čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nebo se učili, jak byla Čína v historii utlačovaná Japonskem nebo Spojenými státy americkými. Zdůrazňovali také, kolik lidí miluje vládnoucí Komunistickou stranu Čínu.

Tchajwanským studentům učitele speciálně říkali, že v budoucnu bude na nich, aby došlo ke spojení obou území. Peking totiž považuje Tchaj-wan za svou odtrženou provincii a prezident Si pohrozil, že ke sjednocení dojde i za použití síly. Ostrov má ale už 70 let nezávislou vládu a poslední tři desetiletí se jedná o svobodnou demokracii. „Učitelé nám říkali, že problém mezi oběma stranami je ten, že ještě nedošlo ke sjednocení a že záleží na naší tvrdé práci, abychom propagovali integraci a rozvoj. Po sjednocení prý budeme mít oficiální pozici ve vládě. To byl náš cíl,“ líčí Tchajwanec, jak propaganda probíhala.

Čchen to dlouho nezpochybňoval a označoval se za čínského vlastence, přestože má tchajwanský pas. Když následně získal slávu na sociálních sítích, zveřejňoval videa o tom, jak dobře se mu žije v Číně nebo jak je tchajwanská vláda zkorumpovaná. Na toto téma měl i několik rapových hitů. Za všechno byl ale Čínou placený.

Chtějí influencery

Změna přišla v roce 2022, kdy ho podvedl obchodní partner a Čchen nedostal peníze za jednu písničku, která měla v Číně přes miliardu přehrání. Když se na to pokoušel upozornit, byl označen za tchajwanského separatistu. Postupně proto začal z čínského vlivu střízlivět a začal se víc zajímat o to, co se děje na Tchaj-wanu. Poznal tak i youtubera Pa Ťiung, který s ním vedl rozhovor a který je k Pekingu kritický.

Společně se pokusili ukázat, jak přesně systematická čínská propaganda pomocí influencerů funguje. Pozvání podle Čchena, který dřív tchajwanské online celebrity po Číně provázel, dostanou především ti, kteří na takzvané pevninské Číně ještě nebyli. „Lidé, kteří nerozumí politice nebo je nezajímá, tak těm můžou nejjednodušeji vymýt mozek,“ líčí.

„Když už jste tam, tak postupně kráčíte do jejich pasti. Kolik chcete peněz? Přímo se vás zeptají, a pak vám ty peníze i dají. Nechají vás říct, že cestování tady je dobré, jídlo je dobré a když už nebudete mít žádné obavy, vezmou vás do Sia-menu,“ popisuje, jak cesta často končí ve městě, které je na dohled tchajwanských ostrovům. Zároveň je pobřežní město jedním z nepříjemnějších čínských měst k životu a pravý obraz země neposkytuje.

Ovlivňování politiky

Čchenův případ je jiný v tom, že on byl v propagandě už vychován. Místo přesně vymyšlených výletů mu úřady přímo posílaly návody, co má říkat, koho má zmínit a koho má pomluvit. V době posledních prezidentských voleb na Tchaj-wanu měl například pozitivně zmiňovat tchajwanskou stranu Kuomintang a jejich kandidáta Chou Jou-iho, nakloněné spolupráci nebo až sjednocení s Pekingem.

Pokyny dostával od místních poboček United Front, organizace působící pod komunistickou stranou, která má šířit čínský vliv po světě, nebo od čínských médií kontrolovaných stranou.

Kromě screenshotů to dokazuje i na videu z minulého týdne, kdy volá jednomu z úředníků organizace. „Řekneš, že by jsi radši žil na pevnině než na diktátorském Tchaj-wanu,“ nařizuje mu poté, co si stěžuje, že teď nemá moc peněz, protože je špatná ekonomická situace.

Podobně mluví i další dvě oslovené úřednice, se kterými probírá možnost, že by do země přivezl skupinu tchajwanských influencerů. Když souhlasí, že vybere ty, kteří v Číně ještě nebyli a kteří mají dobrý dosah na sociálních sítích, tak celé skupině cestu zaplatí. Její detaily zveřejní v dalším videu.

Kromě placených cest oslovil Peking i dalšího tchajwanského influencera, aby v zemi založil pročínskou politickou stranu, píše server New Bloom.

Tchajwanské úřady o problému vědí, podle nich je běžné, že jsou lidé lákáni za prací do Číny a jsou naváděni k tomu, aby útočili na místní zákony nebo politiky. Další, jako právě Čchen, jsou přímo zapojeni do kampaní United Front. Chtějí proto zavést mechanismy na hlášení těchto aktivit.