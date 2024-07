Turecká vláda chce utrácet přemnožené toulavé psy. Zákon kritizují ochránci zvířat i opozice

Turecká vláda představila dlouho očekávaný kontroverzní zákon, kterým chce snižovat počty toulavých psů. Legislativa by nově nařizovala jejich utrácení v případě, že se jich nikdo neujme. Návrh vyvolal protesty veřejnosti, ochránců zvířat i opozice, a to i navzdory faktu, že turecká společnost je v přístupu k toulavým psům velmi nejednotná. Istanbul 17:14 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pouliční psi v tureckém útulku v Istanbulu | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

Novela, kterou vláda předložila tento týden, ukládá samosprávám povinnost odchytávat toulavé psy, pak je sterilizovat a umísťovat do útulku. Pokud je tam do 30 dní někdo nenajde a neadoptuje, mají psy utratit.

Doposud platila pravidla, že se psi mají odchytit, sterilizovat a vypustit zpět ven, což však nebylo striktně dodržováno – navíc ne v každé samosprávě jsou dostačující útulky.

Když se vůbec poprvé před několika týdny objevily v tureckých médiích informace o tom, co vláda chystá, spustilo to okamžité protesty. Nicméně vláda nechce ustoupit a parlament by zákon měl přijmout ještě na konci července.

Návrh vyvolal bouřlivou diskuzi nejen při prvním čtení v tureckém parlamentu, ale i napříč veřejností. Ta přitom v přístupu ke psům není jednotná, a to i z náboženských důvodů. Islám vyobrazuje psa jako jedno z nejvíce nečistých zvířat a ortodoxní muslimové k ním tedy nemají příliš kladný vztah.

Naopak další část veřejnosti považuje toulavé psy za součást Turecka, téměř v každém parku je nějaká psí bouda nebo psí příbytek, kam lidé nosí jídlo.

Co se však týče vládního návrhu, britská BBC cituje průzkum, podle kterého si 70 procent Turků myslí, že by psi měli zmizet z ulic a že jde o velký problém. Zároveň však pouze tři procenta oslovených schvalují řešení v podobě vládního návrhu.

Vládnoucí strana AKP tvrdí, že pouliční psi jsou zodpovědní za stovky úmrtí, tisíce dopravních nehod a zranění. V Turecku jsou zhruba čtyři miliony toulavých psů.

Nejsilnější opoziční strana Lidová republikánská strana, která vládne ve většině velkých tureckých měst, včetně Ankary, už se však nechala slyšet, že zákon nebude podporovat a že samosprávy, které řídí, rozhodně nebudou nechávat zabíjet zdravé psy.

Turecko se s problémem pouličních psů potýká historicky, dokonce v roce 1910 nechal tehdejší sultán vyvézt 80 tisíc psů na opuštěný ostrov nedaleko Istanbulu, což je dodnes vnímáno velmi kriticky. Říká se, že skučení hladových psů bylo tehdy slyšet až k břehu hlavního města.