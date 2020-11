Trump prohráno nemá, mluvit o Bidenově výhře je předčasné. Jaké jsou možné cesty k jeho vítězství?

Američané i celý svět netrpělivě čekají na výsledky jedněch z nejvypjatějších voleb v nedávné historii Spojených států. Některé předpovědi včetně projekce agentury AP signalizují, že jen krůček od vítězství je spíš než Donald Trump jeho demokratický protikandidát Joe Biden, podle amerikanisty Tomáše Klvani jsou ale takové závěry předčasné. Analýza Washinton 13:27 5. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznivce prezidenta Donalda Trumpa před americkou ambasádou v Soulu | Zdroj: Reuters

Americké prezidentské volby přinášejí i den po jejich ukončení značné napětí. Bez šancí na výhru totiž stále není ani jeden z kandidátů, i když příznivěji se situace jeví pro Bidena. Podle agentury AP potřebuje demokratický kandidát k vítězství ještě šest volitelských hlasů, které může získat v Nevadě. Na závěry je ale stále brzy.

„Přestože to k tomu směřuje, hovořit o Bidenově vítězství by bylo předčasné. Agentura AP, a ještě dřív dokonce televize Fox News přisoudily Arizonu Bidenovi, ale výsledky jsou v tuto chvíli velmi těsné,“ podotýká pro iROZHLAS.cz Tomáš Klvaňa z New York University Prague.

Například analytici z respektované organizace FiveThirtyEight varují, že v Arizoně stále není rozhodnuto, a s projekcemi v tomto státu na jihozápadě USA je opatrný například list The New York Times.

„V tuto chvíli se rozdíl mezi Bidenem a Trump v Arizoně snižuje, počítají se korespondenční hlasy a je otázkou, jestli ho Trump v Arizoně nedožene. Pravděpodobně ne, ale nemůžeme to říct s definitivní jistotou,“ upozorňuje amerikanista. V současnosti je v Arizoně spočítáno jen 86 procent hlasů a další výsledky by měly přijít až během noci středoevropského času.

V získání Arizony, kde se hraje celkem o 11 volitelů, přitom stále doufá také Trumpův tým. Výrazně by tak zvýšil svoje naděje na vítězství a Bidenovi by v takovém případě šest hlasů z Nevady zdaleka nestačilo.

„S jistotou na úrovni Michiganu nebo Wisconsinu rozhodně nebudeme znát výsledky z Arizony před naší nocí. Možná o něco dřív bychom mohli znát výsledky z Nevady, kde jde o šest volitelských hlasů, na které Biden spoléhá. Ale tam je to také pořád těsné,“ popisuje Klvaňa s tím, že další průběžné výsledky z Nevady by měly přijít kolem 18.00 našeho času.

I v Nevadě je zatím sečteno 86 procent hlasů. Bidenovi zatím připadá 49,3 %, zatímco Trumpovi 48,7 %. Předběžné výsledky jsou podle amerikanisty tak těsné, že si „v tuto chvíli nikdo netroufne předpovědět výsledek najisto“. Podobně těsná je také situace v dalším důležitém státě, Georgii, která nabízí celkem 16 volitelů.

Posledních dvacet let vyhrávali ve státě Georgia téměř všechny důležité volby republikáni a v roce 2016 tu vyhrál i Donald Trump, nyní je zde souboj téměř vyrovnaný. Sečteno je tu 96 procent hlasů, z nichž 49,6 směřuje k Trumpovi a 49,2 Bidenovi.

„Biden výrazně dotahuje, a to z toho důvodu, že se počítá Atlanta a okolí, které jsou výrazně demokratické. Takže je docela možné, že se předpovědí New York Times o tom, že v Georgii velmi těsně vyhraje Biden, potvrdí. Tam bychom to měli vědět zase relativně brzy, možná už odpoledne našeho času. V pořadí Georgia během odpoledne našeho času, pak Nevada k večeru a Arizona v noci – tyhle tři státy by nám teoreticky mohly už volby rozhodnout,“ dodává odborník.

Trump prohráno nemá

V Georgii je ale výsledek tak těsný, že může dojít na automatické přepočítávání hlasů. Právě tam také republikáni podali žalobu na jeden z okrsků, kde podle nich jistý člen sčítací komise podezřele manipuloval s ještě nezpracovanými lístky zaslanými poštou. Takový krok štáb současného prezidenta, který už zahájil právní bitvy o udržení prezidentského postu, podnikl také v Michiganu a v Pensylvánii.

O něco méně napínavý souboj se odehrává také v Severní Karolíně. Zatímco Trumpovi připadá 50,1 % hlasů, v případě Bidena to je 48,7 %. Konečné výsledky se ale jen tak nedozvíme, průběžný stav totiž Severní Karolína nebude aktualizovat až do 12. listopadu. Do této doby ještě mohou dorazit hlasy, pokud jsou na poště orazítkované nejpozději 3. listopadu.

„V Severní Karolíně, kde je pořád sečteno jen 95 procent hlasů, ale tam je trend spíš ve prospěch Trumpa a Biden bude mít problém ho dohnat. Problém je v tom, že Georgia má Atlantu – velké tradičně demokratické město – kdežto v Severní Karolíně takováto velká města příliš nejsou. Dopočítávané hlasy pocházejí hlavně z venkovských oblastí, které spíše favorizují Trumpa. Počítá se proto s tím, že mírný trend ve prospěch Trumpa v Severní Karolíně nakonec převáží. To nás dostává k tomu nejdůležitějšímu státu, tedy k Pensylvánii,“ říká amerikanista.

Jak se očekávalo, se započítáváním korespondenčních hlasů Joe Biden výrazně dotahuje Trumpův náskok, který v Pensylvánii získal. Na rozdíl od Severní Karolíny Pensylvánie hlasy průběžně sčítá, ale jen velmi pomalu. Sečteno je 89 procent hlasů a Trump zatím vede o 2,6 procenta.

„V Pensylvánii zbývá spočítat 11 procent hlasů z korespondenčního hlasování, které je ale výrazným způsobem ve prospěch Bidena. Tam je trend ve prospěch Bidena silnější a odborníci předpokládají, že se Pensylvánie nakonec přikloní k Bidenovi a že to možná nebude na ostří nože jako v Georgii,“ podotýká Klvaňa.

Konečný výsledek z Pensylvánie určitě nebude známý do pátku, do kterého ještě mohou dorazit hlasy poslané poštou v den voleb. „Pokud ale v předběžném počítání hlasů Biden předstihne Trumpa, bude to víceméně hotová záležitost, i když neoficiální,“ dodává odborník, podle kterého ale zatím o jasném vítězství Bidena mluvit nelze.

„Trump to definitivně prohrané nemá. Kdybych si teď měl vybrat, jestli bych měl být Biden, nebo Trump, určitě si vyberu Bidena, protože jeho cesta k vítězství je několikerá. Stačí mu například Pensylvánie, nebo mu stačí podržet Nevadu a Arizonu, nebo Georgii. Ta pravděpodobnost, že to vyhraje Biden, je mírně větší, ale s definitivní platností to v tuhle chvíli říct nemůžeme,“ uzavírá.