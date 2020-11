Volební drama prožívali Američané i před Bílým domem. Sčítání běželo v zabedněných výlohách

Republikánský prezident Donald Trump se už během noci prohlásil za vítěze, později začal hovořit o podvodu a žádal přepočítat hlasy, soudně zastavit sčítání v Pensylvánii, v Arizoně naopak povzbudil k jeho pokračování. Jeho příznivci byli ale během sčítání hlasů optimističtí.

„Miluju svého prezidenta, dělá úžasnou práci a my mu zajistíme další čtyři roky v úřadě. Vítězství bude dnes naše. Očekávám výhru, Joe Biden nemá žádnou šanci. To vůbec není ve hře. Jsem velký optimista a plánuju to oslavit lékařskou marihuanou,“ věří Ken, příznivec Donalda Trumpa. Ti jsou přitom ve Washingotnu v menšině.

U Bílého domu také vznikl velký vzdušný obývák pro ty, co si chtěli užít společné sledování volební noci, a to i v časech pandemie. Lidé tu dostali zdarma jak vodu a drobné občerstvení, tak i roušky nebo dezinfekci na ruce. Středobodem všeho byla velká obrazovka, která vznikla na zabedněné výloze jednoho z domů. A jak se měnila čísla, měnila se i nálada přihlížejících.

„Chtěl jsem vidět, jak budou lidé reagovat na výsledky volebního dne, a chtěl jsem je sledovat na místě, kde se stalo tolik historických událostí a být svědkem voleb, které také vstoupí do dějin. Očekávám vítězství Joea Bidena. Vyvíjí se to trochu jinak, než jsem čekal, jsem v napětí, ale to je v pořádku. Trump ještě nevyhrál – nevíme, kolik hlasů přijde poštou, nevíme, jak je to s počítáním. Je to složitější než v minulých letech,“ řekl o průběhu voleb Aaron.

O poznání klidněji působí dvojice Angelica a John. „I když Biden vyhraje, není zaručeno, že udělá to, co po něm jako voliči chceme a nenechá se koupit korporátními zájmy. Svět se nepřestane točit, i když vyhraje, musíme se dál snažit,“ míní John.

„Průběžné výsledky nejsou úplně přesné, hodně okrsků bude počítat ještě korespondenční hlasy,“ dodává Angelica.

„Máme týden na to, abychom zjistili, co bude. Zatím není důvod slavit nebo se rozčilovat. Jak znám Donalda Trumpa, ještě v noci se pokusí prohlásit za vítěze a pak napadne výsledky. Ale na tom nezáleží, demokracie je demokracie, a každý odevzdal svůj hlas. Pracuji jako právní zástupce lidí, kterým hrozí vystěhování, a teď kvůli pandemii naplno propukla krize. Bojujeme, aby lidi nepřišli o své domovy a to je mnohem důležitější než to, co se děje kolem prezidentských voleb,“ říká muž zahalený do americké vlajky a odchází do noci počkat si na jméno svého příštího prezidenta.