Tureček: Příměří bude Izrael stát propuštění teroristů a povstalců. Tvrdí ale, že Hamás stejně zničí

Po více než 15 měsících vyjednávání zástupci Izraele a palestinského hnutí Hamás vyřešili poslední neshody ohledně dohody o příměří v Pásmu Gazy. Přerušení bojů na šest týdnů má začít platit v neděli 19. ledna. „Teprve teď pod mezinárodním tlakem Kataru, Egypta, a hlavně dvojí administrativy USA bylo dohody dosaženo," vysvětluje pro Český rozhlas Dvojku vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Břetislav Tureček. Jak to vidí... Praha 15:18 16. ledna 2025

„Pro současnou dohodu neexistovala loni na jaře politická vůle. Kompromis totiž vždy přináší i negativní stránky. Nejenže by Izrael dostal zpátky rukojmí z Gazy, ale zároveň by se musel palestinské straně k něčemu zavázat. Ztratili by i Palestinci.“

Ukončení konfliktu má proběhnout ve třech fázích. První má nastat 19. ledna, kdy by Hamás měl propustit 33 rukojmích. „V Gaze jich je ještě necelá stovka. Neví se, kolik z nich žije. Předpoklad je, že z těch 33 všichni. Jsou to tzv. humanitární případy. Tedy lidé zranitelní, ženy, starší lidé. Nikoli muži a vojáci.“

Oproti tomu Izrael má propustit stovky lidí ze svých věznic. Teroristy i povstalecké bojovníky proti izraelské okupaci na okupovaných územích. „Vedou se dohady, kdo by to měl být. Protože Hamás požaduje konkrétní lidi. Nicméně Izrael má hlavní slovo a může požadavky Hamásu vetovat.“

„Zároveň se má izraelská armáda stáhnout z velkých částí Pásma Gazy do bezpečnostních zón, kde dál může setrvat. Izrael má umožnit přesun Palestinců z jihu Gazy, kam byli vytlačeni izraelskou armádou, zpátky na sever. Razantně se má také zvýšit přísun humanitární pomoci, tentokrát i přes Egypt.“

Uspořádání Gazy

Už během druhé fáze by měly začít rozhovory o budoucím uspořádání Pásma Gazy. Podle Turečka je ale právě toto velká neznámá. Nikdo totiž neví, zda vůbec k druhé fázi jednání dojde.

„Obě strany se teď jakžtakž shodly. Jaké ale bude poválečné uspořádání Gazy, kdo tam bude vládnout, nikdo neví. Izrael tvrdí, že Hamás stejně zlikviduje. I když propustí všechna rukojmí. Hamás logicky na toto těžko přistoupí. Bude chtít nějaké protihodnoty.“

„Takže my teď nevíme, jestli je nastalé příměří přechod k nějakému trvalému ukončení bojů a války jako takové, anebo je to jen přestávka, která má umožnit návrat zajatců a rukojmích z Gazy. A po ní se válka rozjede nanovo.“

Kdo nahradí Hamás?

Pokud by však k trvalému ukončení bojů došlo, mohla by hrát podstatnější roli v trvalém uspořádání Pásma Gazy palestinská samospráva.

„Palestinská samospráva si představuje, že se po skoro dvou desetiletích vyhnanství vrátí do Gazy a nahradí Hamás. Spolu s ní si to představují i Spojené státy, Egypt, Jordánsko, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, které by to celé financovaly. Přičemž politicky by to garantoval i třeba Egypt.“

Problém je v tom, že tento model zatím odmítá Izrael. „Izrael říká, že Hamás dál vládnout nebude. Ale odmítá říct, co tedy přijde místo toho. Jeden jediný vládní politik v Izraeli nezodpověděl otázku, co bude po tom, až bude Hamás zničen. A proto mohou být další fáze vyjednávání velmi problematické,“ uzavírá Břetislav Tureček.