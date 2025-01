Ukrajina opět útočí v Kurské oblasti. ‚Může to být trumf pro poválečné vyjednávání,‘ říká Petráš

Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo dobytí východu ukrajinského města Kurachove v Doněcké oblasti. Ukrajina zatím pád tohoto města nepotvrdila. Ukrajinské síly v neděli naopak zaútočily v ruské Kurské oblasti, to potvrdilo i ruské ministerstvo obrany. Oblast v Kursku může být pro Ukrajinu „trumfem v poválečném vyjednávání“, řekl pro Radiožurnál Zdeněk Petráš, plukovník generálního štábu v záloze z Univerzity obrany v Brně. Rozhovor Praha 18:41 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doněcká oblast bude v centru zájmu ruského velení a bude zde snaha o to, aby se vyrovnala frontová linie (ilustrační foto) | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

Začněme situací v Doněcké oblasti. Rusko tvrdí, že dobylo město Kurachove. Dá se tomu věřit? A pokud by to tak bylo, jak důležité tohle město je a může být pro vývoj dalších bojů v Doněcké oblasti?

Podle posledních informací se dá říci, že ruské jednotky pronikly do města a ovládají okolí města Kurachove. Ostatně podíváme-li se na dočasnou frontovou linii, tak zcela jednoznačně tato oblast bude v centru zájmu ruského velení a bude zde snaha o to, aby se vyrovnala frontová linie.

Podíváme-li se na situaci v oblasti Torecka, podíváme-li se na situaci, která se vztahuje k operačním aktivitám směrem k Pokrovsku, tak potom oblast Kurachove nám říká, že pokud by tady měla vést nějaká demarkační linie na základě mírových jednání o mírovém uspořádání mezi Ukrajinou a Ruskem, pak tato oblast bude mít svůj zásadní význam z mnoha důležitých faktorů.

Ukrajina včera (v neděli) znovu útočila v ruské Kurské oblasti. Jak strategicky důležitá je tahle operace?

Tady bych spíše řekl, že ukrajinská armáda a ukrajinské velení se bude snažit o to získat tuto oblast a pokud možno co nejvíce území jako určitý podklad, trumf pro vyjednávání o poválečném uspořádání. Je poněkud s podivem, že ruské jednotky se těmto aktivitám nevěnují více a nesnaží se o to vytlačit ukrajinské jednotky z míst, kam se už od srpna loňského roku dostaly.

Jak se jeví v současné době, ukrajinská aktivita znovu souvisí s tím, že by chtěla získat co nejvíc území v Kurské oblasti a to právě z toho důvodu, že by to měla být poměrně důležitá vyjednávací pozice pro mírové uspořádání a teritoriální uspořádání po ukončení tohoto konfliktu.

O tom ostatně mluvil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Opravdu územní zisky v Kurské oblasti mohou sehrát tak důležitou roli při případných mírových jednáních?

Můžou sehrát důležitou roli, ale je potřeba si uvědomit, že samotné vojenské získání určitého území v oblasti Kurska nemusí být dostačující. Tady jde o to, aby ukrajinská strana měla plnou vojenskou kontrolu nad tímto územím.

Pak je tady samozřejmě i otázka toho, jak se bude dařit nastavit určité vztahy mezi obyvatelstvem, které žije v tomto území. Zda bude, řekl bych, pozitivně přistupovat k tomu, že by se území mělo stát ukrajinským územím. Na druhé straně může nastat i ta situace, že zde bude určité hnutí odporu ze strany obyvatelstva, ruského obyvatelstva směrem k potenciální ukrajinské administrativě, což by samozřejmě bylo důvodem pro to, aby se dále jednalo o tom, zdali toto území bude patřit ukrajinské straně, či zůstane pod ruskou kontrolou.

Takže pokud se tady odehrávají vojenské aktivity, operační činnost a pokud se ukrajinské jednotky dostávají dále do hloubky ruského území, potom to všechno ještě nemusí znamenat to, že by taková činnost měla znamenat, že by se toto území dostalo pod ukrajinskou správu.