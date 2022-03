Ukrajinská města pod ruskou palbou. Terčem náletů mají být znovu severovýchodní Sumy a Ochtyrka

Ruské letouny bombardovaly předměstí Sum nebo obytné čtvrti Ochtyrky. Gubernátor Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj řekl, že Rusové bombardovali těsně po půlnoci a zasáhli obytné čtvrti i inženýrské sítě, jako je plynovod, informuje BBC.

Na jihoukrajinský Mykolajiv dopadly ze severu rakety, informovala agentura DPA. Tamní úřady vyzvaly obyvatele, aby přenocovali ve sklepích. Ukrajinský generální štáb v noci na dnešek uvedl, že Rusko posiluje svoje jednotky kolem tohoto města.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu řekl, že ve čtvrtek budou pokračovat snahy o evakuaci civilistů ze Sum, Kyjeva a jeho okolí a z Enerhodaru ležícího nedaleko Záporožské jaderné elektrárny. Za středu se humanitárními koridory dostalo do bezpečnějších míst 35 000 lidí, uvedl Zelenskyj.

Zástupce vedoucího Zelenského kanceláře ovšem informoval o 48 000 evakuovaných. „Modlíme se, abychom mohli evakuovat lidi z Mariupolu, Izjumu, Volnovachy a dalších měst na bezpečná místa svobodné Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj.

A Ukrainian soldier in the Sumy region of Ukraine thanked the United Kingdom for sending weapons on Tuesday, saying, “Give us more toys like these and there will be more destroyed tanks.” pic.twitter.com/xlBc59TMfp