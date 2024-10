Ukrajinu čeká neradostná zima. Její armáda pomalu ztrácí pozice a Putin by měl čekat na zvolení Trumpa

Rusko navzdory obrovským ztrátám dál na Ukrajině podniká ofenzivy a západní představitelé se marně snaží najít strategii, jak válku ukončit. Západní dodávky zbraní jsou omezené a pomalé. Ukrajinu tak čeká neradostná zima. Její armáda pomalu, ale jistě ztrácí pozice na hlavní východní frontě a snaží se působit Rusku těžké ztráty a minimalizovat své vlastní, shrnuje situaci americký deník The Wall Street Journal. Svět ve 20 minutách Kyjev 20:09 19. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničený dům v Charkově (fotografie z 24. září 2024) | Foto: Kharkiv Regional Military Administration/Anadolu Agency | Zdroj: Reuters

Ruské raketové a dronové útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu zahlcují protivzdušnou obranu země a působí výpadky elektřiny, které se mohou v zimě ještě zhoršit. Ukrajinské jednotky se drží na důležitých strategických místech na východě, ale Rusko v posledních týdnech získalo město Vuhledar a postoupilo k logistickému centru Pokrovsk i v dalších městech.

Americký prezident Joe Biden a další západní představitelé tvrdí, že si přejí ukrajinské vítězství, ale neposkytují Kyjevu dostatečnou podporu.

Ještě víc Ukrajinu znepokojuje tvrzení Donalda Trumpa, že jestli vyhraje listopadové prezidentské volby, bude usilovat o rychlou mírovou dohodu s Vladimirem Putinem, který požaduje kapitulaci Kyjeva.

A Rusko chce v příštím roce zvýšit vojenské výdaje o čtvrtinu, což naznačuje dlouhodobé odhodlání Ukrajinu přemoci.

Zelenského plán a cesta

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při nedávných návštěvách evropských metropolí a Spojených států žádal o další zbraně i bezpečnostní záruky pro svůj plán vítězství, který má válku ukončit za podmínek výhodných pro Ukrajinu. Americká vláda však reagovala vlažně.

Podle poradce ukrajinského prezidenta Mychajla Podoljaka plán nabízí detailní strategii vojenských, ekonomických, politických a diplomatických kroků, které by Rusko přiměly válku ukončit.

Zahrnuje i žádost o další rakety dlouhého doletu ATACMS a Storm Shadow a povolení odpalovat je na vojenské cíle v Rusku. Podoljak soudí, že by to zvýšilo domácí tlak na Putina a oslabilo ruské síly na frontě. Američané zatím Kyjevu toto povolení neudělili z obavy, že by to Moskva považovala za zásadní eskalaci.

Bez další podpory Ukrajině může válka trvat i několik let a nakonec může oslabit postavení západních zemí ve světě, myslí si Podoljak. Nutit Ukrajinu k jednání z pozice slabosti podle něj konflikt neukončí, ale jen dodá Putinovi odvahu, aby se dál snažil dosáhnout svého hlavního cíle, kterým je totální kontrola nad zemí.

Ukrajinská vůle

Kyjev se snaží ukázat, že větší podporu využije pozitivně. Jeho armáda v srpnu zahájila nečekaný útok na ruskou Kurskou oblast a rychle obsadila na stovku měst a vesnic, které má v podstatě dodnes pod kontrolou. Provedla také řadu útoků raketami dlouhého doletu v Rusku i na okupovaném ukrajinském území a zničila ruské zásoby munice a paliva.

Ukrajinské jednotky se potýkají s nedostatkem vojáků a základní výzbroje, včetně obrněných vozidel a děl. Vláda nemobilizuje muže mladší 25 let, aby zabránila demografickému kolapsu a nepokojům. Povolávací důstojníci ale kontrolují doklady a rozdávají povolávací rozkazy i na ulici, včetně dějiště nedávného koncertu jedné populární ukrajinské skupiny v Kyjevě.

Podle Podoljaka se situace zlepšuje a Ukrajině se daří provádět některé rotace vojáků a posilovat zálohy. Ukrajince doma však válka stále víc vyčerpává a podle průzkumů se zvyšuje počet lidí, kteří projevují ochotu vyjednávat.

To ale neznamená, že jsou ochotni k ústupkům. Podle srpnového průzkumu kyjevské Nadace pro demokratické iniciativy by se vzdal území ve prospěch Moskvy jen každý desátý respondent.

Nesmyslné ruské ztráty

Problémy však má i Rusko, které navzdory obrovskému úsilí nedosáhlo žádného významného průlomu. Západní zpravodajské služby odhadují, že v září měla ruská armáda vůbec nejvyšší ztráty, a to 1200 mrtvých a raněných denně.

Moskva dosahuje vojenských úspěchů hlavně nákladnými pozemními útoky pěších jednotek plných vězňů, které zlákala nabídka získat milost a plat ve výši více než 2000 dolarů měsíčně. Rusko doplňuje armádu i neustálým zvyšováním prémií vojáků a náborem cizinců.

Americký podplukovník ve výslužbě a profesor Army War College John Nagl soudí, že vzhledem k slibům Donalda Trumpa, že ve funkci prezidenta konflikt ukončí, „závisí Putinovy naděje na relativně snadné vítězství na tom, zda Trump volby vyhraje“.

Do té doby je podle něj „Rusko smířené i s vysokými ztrátami, které nedávají žádný operační ani strategický smysl“, cituje experta Wall Street Journal.

