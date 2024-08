‚V dětech stále zůstává strach.‘ Nemocnice v Kyjevě se po měsíci stále vzpamatovává z raketového útoku

Před vchodem do dětské nemocnice Ochmatdyt v Kyjevě leží několik plyšových medvídků, zvadlá kytice a vyhořelé svíčky. Dovnitř vchází rodiče s dětmi. Zpět se vrací s dokumenty v ruce. Nemocnice, kterou téměř přesně před měsícem, 8. července 2024, zasáhla ruská raketa, funguje zdánlivě bez problému.

„Většina oddělení už obnovila provoz,“ vysvětluje mi Ala, máma asi desetileté dcery, se kterou odchází od hlavního vchodu nemocnice. Vysokopodlažní moderní budovu zasáhla tlaková vlna. Z jedné strany poničila fasádu a vysklila okna. Tam, kde dřív měli zdravotníci a pacienti výhled na Kyjev, jsou teď dřevěné desky.

Ze strany od recepce je ale budova téměř netknutá. „Oddělení, kde se léčíme – tedy hemato-onkologické oddělení, začalo znovu fungovat jako jedno z prvních,“ dodává Ala. „Část je zničená. Ale doktoři i sestry pracují a léčba tak pokračuje bez většího zpoždění.“

Na místě vznikaly improvizované pomníky | Foto: Dětská nemocnice Ochmatdyt

Její dcera Alisa se v nemocnici léčí už čtyři měsíce. Za sebou má hospitalizaci, teď na terapii dochází. V době ruského útoku naštěstí v nemocnici nebyla. „Nejdřív mne napadlo, že to přece nemůže být pravda. A pak, že je to děsivé,“ vzpomíná Alisa na chvíli, kdy se o útoku na nemocnici Ochmatdyt dozvěděla.

Dopad rakety

„V 9.52 se rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Zaměstnanci začali evakuovat pacienty do krytu. To je zvlášť náročné u dětí v intenzivní péči,“ popisoval den po útoku ředitel nemocnice Volodymyr Žovnir před Radou bezpečnosti OSN. V nemocnici v té chvíli bylo přes 600 dětských pacientů, mnoho i s rodiči. Některé děti byly zrovna na chemoterapii nebo dialýze. Přerušení procedur by mohlo ohrozit jejich stav.

„V 10.42 jsme ucítili silnou explozi,“ vzpomínal dál ředitel nemocnice. Střela zasáhla budovu, ve které byla oddělení intenzivní péče a toxikologie. Měsíc po útoku je budova prázdná, chybí jí jeden roh, střecha je propadlá. Suť z okolí je už sice odklizená, před budovami ale stále stojí třeba vraky aut.

V hlavní budově Ochmatdytu lékaři pracují téměř bez přerušení. Stopy útoku jsou ale vidět i uvnitř. Popraskaly některé stěny a popadaly se stropy tak, že v některých patrech jsou odkryté rozvody elektřiny. Tlaková vlna byla tak silná, že vysadila z pantů i těžké dveře od jednoho z chirurgických sálů.

„V dětech, které byly v době útoku tady v nemocnici, stále zůstává strach. Pamatují si, jak se skrývaly, jak utíkaly, jaké slyšely zvuky…“ popisuje Alisyna matka, která o chvílích útoku mluvila s dalšími rodiči nemocných dětí. „Snažíme se vzájemně podržet. Děti se potřebují dál léčit. Nemůžeme si vzít pauzu,“ dodává.

Okna další, starší budovy nedaleko epicentra útoku jsou skoro všechna zakrytá igelity nebo dřevěnými deskami. Na jedné z nich je napsané „pracujeme“. Uvnitř je chirurgické oddělení, kde se v době útoku starali i o pacienty lékaře Serhije Rudenka.

„Někteří naši pacienti byli s rodiči v době útoku na chirurgickém oddělení. Právě to je budova, u které dopadla raketa a je velmi zničená. Takže oni utrpěli nejvíc,“ ukazuje. Vážněji útok poranil osm dětí.

„Naše budova byla poškozená jen lehce,“ dodává Rudenko, který šéfuje pediatrickému oddělení v budově na druhém konci areálu. Stará se o děti s autoimunitním onemocněním nebo taky s vážnou nemocí ledvin.

„Některé naše pacienty jsme po výbuchu pustili do ambulantní léčby, abychom mohli přijmout děti z jiných oddělení, která byla poškozená. Takže jsme měli pacienty po transplantaci jater, hemato-onkologické pacienty nebo děti z neurochirurgie,“ popisuje lékař.

Pomoc s opravami i dodávkami léků

Přes sto pacientů hned po útoku přijaly jiné kyjevské nemocnice. Dvě děti před několika dny zamířily na léčení i do Česka. „Pro oba pacienty byl převoz žádán v souvislosti s útokem na dětskou nemocnici Ochmatdyt na Ukrajině,“ potvrdilo Českému rozhlasu tiskové oddělení českého ministerstva zdravotnictví. Kvůli soukromí rodin ale další podrobnosti nechce resort zveřejňovat.

Evakuace pacientů do zahraničí jsou spíš výjimečně. Rodiče nemocných dětí si přejí s léčbou pokračovat v Kyjevě. „Měli jsme strach, že bychom museli hledat novou nemocnici a odjet do jiné země nebo do jiného města. To se ale naštěstí nestalo,“ říká mi máma desetileté Alisy Ala. „Doufáme, že už tu nebudeme muset být dlouho. Potýkáme se s vážnou nemocí, takže moc příjemných věcí teď neprožíváme. Ale kvalita léčby je tady opravdu vysoká a jsme rádi, že jsem tady,“ dodává vděčně.

Kromě pacientů do nemocnice dál přijíždí i dobrovolníci s pomocí. „Jsme z Lindau – města v jižním Německu. Dovezli jsme obvazový materiál a velmi drahé dětské léky. Ale nechceme přivézt jen zdravotnickou pomoc, ale taky solidaritu,“ říká za iniciativu Ralf Eisenhut.

Některé pacienty bylo potřeba evakuovat přímo z operačních sálů | Foto: Dětská nemocnice Ochmatdyt

Krabice s léky si odnáší právě hlavní lékař pediatrického oddělení Serhij Rudenko. Nedostatek léků jako takových nemají, některé drahé a speciální přípravky ale na Ukrajině nejsou dostupné a oni se je tak snaží sehnat ze zahraničí.

Několik států včetně Česka nabídlo i pomoc s opravami. Tu zatím ukrajinská strana nevyužila. Na speciálním účtu nemocnice se po útoku sešlo od různých dárců asi 400 milionů ukrajinských hřiven (zhruba 220 milionů korun).

Peníze mají jít hlavně na opravu hlavní budovy Ochmatdytu. „U nás už jsme základní opravy udělali. Zasklili jsme okna a dál fungujeme,“ popisuje lékař Rudenko stav méně poškozených křídel. Velká moderní budova ale bude potřebovat rozsáhlejší rekonstrukci.

Vedení zařízení před několika dny oznámilo výherce tendru na opravy. Ukrajinský investigativní server Naši hroši pak ale upozornil, že vítězná společnost vznikla teprve loni. Server, který se zaměřuje na odkrývání korupce, navíc tvrdí, že cena je nadhodnocená. Do rekonstrukce se pak rozhodlo zasáhnout ukrajinské ministerstvo zdravotnictví. Projekt se bude soutěžit znovu a bude na něj dohlížet speciální komise.

800 poškozených nemocnic

Útoky na zdravotnická zařízení na Ukrajině nejsou výjimečné. Upozorňuje na to i Světová zdravotnická organizace (WHO). „V prvních měsících roku 2024 jsme byli svědky znepokojivého růstu počtu útoků. Od ledna do března pozorujeme téměř jeden útok denně,“ psala organizace v dubnu. Kromě leteckých útoků zdravotnická zařízení poblíž fronty ničí taky dělostřelectvo nebo útočné drony.

Společný projekt několika ukrajinských organizací od začátku invaze v únoru 2022 zaznamenal skoro 800 poškozených nemocnic a klinik a přes 200 zabitých zdravotníků.

„Existují důvody k tomu věřit, že útoky na ukrajinský zdravotnický systém představují válečné zločiny a mohly by být hodnocené taky jako zločiny proti humanitě,“ píše iniciativa na webu s mapou zasažených zařízení.

Lékař ukazuje, kam ze zaryla jedna ze střepin | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Rusko útoky buď nekomentuje, nebo z nich často viní samu Ukrajinu. Například po útoku na Ochmatdyt Rusko tvrdilo, že komplex si Ukrajinci zasáhli sami střelou protivzdušné obrany. Třeba investigativní server Bellingcat ale po útoku analyzoval dostupné záběry a potvrdil, že šlo o ruskou řízenou střelu Ch-101. Její úlomky i s charakteristickými znaky navíc byly nalezeny na místě dopadu.

Šrapnel, který se zabodl do nábytku, mi měsíc po útoku ukazuje jeden z lékařů. Střela dopadla jen několik desítek metrů od jeho ordinace v patře hlavní budovy. On v ní naštěstí v té chvíli nebyl.

Při útoku zemřeli také dva dospělí. Jedním z nich byla třicetiletá specialistka na léčbu nemocí ledvin Svitlana Lukjančuková. V době leteckého poplachu se rozhodla zůstat s dětmi, které byly zrovna na dialýze a nebylo možné je přesunout do krytu. Její fotka leží na stole u vstupní recepce, vedle jsou kytice čerstvých květin.

Během zásahu přišlo o život i několik lékařů a dalších zdravotníků, kteří pomáhali dětem | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas