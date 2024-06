V Gaze lidé čelí podmínkám podobným hladomoru, říká šéf Světové zdravotnické organizace

Mnoho lidí v Pásmu Gazy čelí katastrofálnímu hladu a podmínkám podobným hladomoru. Podle agentury Reuters to ve středuprohlásil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že u více než 8000 dětí mladších pěti let byla diagnostikována a léčena akutní podvýživa, včetně 1600 dětí s těžkou akutní podvýživou.

Gaza 21:16 12. června 2024