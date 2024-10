ONLINE: Jedná se o zastavení útoků na energetická zařízení, píše Financial Times. Moskva to popřela

Ukrajina a Rusko vedou předběžné rozhovory o zastavení vzájemných úderů na energetickou infrastrukturu, napsal list Financial Times s odvoláním na své nejmenované zdroje. Potenciální dohoda by podle listu znamenala nejvýznamnější deeskalaci války od začátku roku 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin nařídil rozsáhlou invazi do sousední země. Kreml ve středu informace listu Financial Times popřel.

Kyjev/Moskva 12:44 30. října 2024