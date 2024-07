Armáda je zoufalejší, než Kreml přiznává. Rusové mají odevzdat soukromé zbraně, popisuje expert

Rusko má čím dál víc problémů se svou armádou jak na Ukrajině, tak doma. Na frontě dochází k vraždám velitelů obyčejnými vojáky i k dezercím a korupci. Ruská vláda musí nabízet stále vyšší odměny, aby naverbovala více mužů, a dokonce vyzvala Rusy, aby odevzdali své soukromé zbraně, píše odborník na Rusko Paul Goble v analýze pro americký politologický institut zaměřený na obranu Jamestown Foundation. Svět ve 20 minutách Moskva/Washington 19:00 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská armáda je zoufalejší, než Kreml přiznává, popisuje odborník na Rusko Paul Goble (ilustrační foto) | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

V Rusku sílí nepřátelství veřejnosti vůči válečným veteránům, kteří se po návratu z bojů dopouštějí násilných činů. Přitom jsou to lidé, kteří se podle Putina mají stát novou elitou. Rusové však mají stále víc pochybností a požadují, aby vláda proti těmto násilníkům zakročila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií

Putin a jeho okolí je považují za hrdiny, kteří se těší skoro jednomyslné domácí podpoře, ale to není pravda. A ruská armáda na Ukrajině je roztříštěná a zkorumpovaná a vojáci dezertují, popisuje Paul Goble z Jamestown Foundation.

K vraždám velitelů jejich vojáky docházelo i v americké armádě ve Vietnamu a v sovětské v Afghánistánu. Exilový ruský server Novaja Gazeta Europe se sídlem v Lotyšsku teď shromáždil údaje, které ukazují, že to dělají i ruští vojáci na Ukrajině.

Server prozkoumal vojenské soudní záznamy na okupovaných územích z doby mezi únorem a říjnem 2023 a našel více než 135 případů, kdy byli ruští vojáci obviněni ze zabití civilistů nebo vlastních kolegů. Kreml to jistě znepokojuje, protože to znamená chyby ve velení, řízení i soudržnosti jednotek. V neposlední řadě to vede k tomu, že důstojníci nevydávají rozkazy, kvůli kterým by je vojáci mohli zavraždit.

Dezerce a korupce

Stále závažnějším problémem jsou i dezerce. Opoziční Novaja Gazeta a další nezávislá ruská média začátkem roku informovala, že počet dezercí vzrostl od roku 2023 desetinásobně a každý měsíc dál stoupá. Mnoho takových případů je souzeno v regionech. Například v Burjatsku, které vyslalo na Ukrajinu velmi vysoký počet mužů, dnes soudy řeší trojnásobný počet dezercí.

Ukrajinu před ruskou agresí brání i umělci. ‚Sedím v zákopu a kreslím,‘ voják vystavuje grafiky z fronty Číst článek

Podle výsledků nezávislého vyšetřování je v řadách ruské armády ještě rozšířenějším jevem korupce. Nezávislý server Vjorstka zjistil, že má dnes nové formy – vojáci uplácejí velitele, aby mohli použít jejich mobil, brát drogy nebo aby jim prošla vražda. Vysoké úplatky dávají i za to, aby byli uznáni za raněné a mohli odjet domů nebo na dovolenou anebo aby nebyli posláni na frontu.

Další náznaky potíží se objevují i v samotném Rusku. Úřady musejí povolat muže, které by dřív služby zprostily, a vyplácet vyšší odměny, aby brance získaly. Tato změna v odvodech představuje další zátěž pro regiony, které hradí většinu dodatečných nákladů.

Regionální úřady teď také vyzývají Rusy k odevzdání soukromých zbraní, aby pomohli vojákům na Ukrajině. Znamená to, že armáda je mnohem zoufalejší, než Kreml přiznává.

Ruská převaha

ONLINE: Ruské drony zabily v Doněcké oblasti pět lidí. Noční útoky hlásí Ukrajina i Rusko Číst článek

Všechny tyto problémy nejsou tak závažné, aby ruské armádě znemožnily bojovat na Ukrajině dál, či dokonce postupovat, protože v počtu vojáků i zbraní má stále převahu. Naznačují však, že verze o ruské armádě na Ukrajině i o Rusech doma, které Kreml a jeho média prezentují světu, se stále více rozcházejí s realitou.

Moskva v této válce patrně čelí mnohem větším problémům, než je ochotna připustit. Tyto potíže si také zasluhují větší pozornost Ukrajiny a jejích západních stoupenců, kteří by měli na ruské slabiny více poukazovat a vytvořit vlastní propagandu a politiku, soudí Paul Goble z Jamestown Foundation.

Poslechněte si i další komentáře a analýzy Světa ve 20 minutách v audiozáznamu výše.