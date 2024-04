‚Nechci zemřít, ale je to jediná možnost.‘ Muž, který v Alabamě zavraždil pět lidí, požádal o popravu

Pětatřicetiletý muž z americké Alabamy odsouzený za pětinásobnou vraždu v pátek oznámil, že upouští od svých snah odvolat se proti vynesenému trestu smrti, a požádal úřady, aby byl popraven. Stanici CNN řekl, že je to podle něj jediná správná cesta. Zvrátit trest smrti se Derrick Dearman pokoušel posledních šest let. Montgomery 23:26 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K vraždě došlo v malém městě Citronelle (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Nechci zemřít. Ale uvnitř cítím, že je to jediná možnost, která pomůže pozůstalým rodinám po obětech dosáhnout zadostiučinění, které potřebují, aby se mohli v životě posunout dál,“ řekl Dearman CNN v telefonickém rozhovoru z věznice v Atmore v Alabamě. „Se svým rozhodnutím jsem smířený,“ dodal odsouzený.

Dearman se 20. srpna 2016 vloupal do rodinného domu v malém městě Citronelle. Pět obyvatel domu postupně zabil sekerou, brokovnicí a pistolí. Jedna z obětí, Chelsea Marie Reedová, byla v pátém měsíci těhotenství. Dearman z místa činu uprchl a unesl odtud svoji tehdejší přítelkyni a tříměsíční dítě dvou z obětí. Nedlouho poté se sám vydal úřadům v Mississippi v okrese Greene, kde se narodil. K vraždě se u soudu přiznal 31. srpna 2018.

Proti nejvyššímu trestu se Dearman podle svých slov rozhodl odvolat hlavně kvůli své rodině, která jej přesvědčovala, aby o svůj život bojoval, a poukazovala na jeho dlouholetou drogovou závislost. „Je jednoduše načase udělat, co vím, že je správné. Má rodina dostala, na co měla právo. Teď dostanou, co si zaslouží, oběti a jejich rodiny,“ uvedl odsouzený.

Kdy stát Alabama Dearmana popraví, není jasné, podotýká CNN.

Pod vlivem drog

Dearman sdílel dům se svojí tehdejší přítelkyní v sousedním státě Mississippi, asi 15 minut jízdy od Citronelle, kde mnohonásobnou vraždu spáchal. Muž podle soudních záznamů požil metamfetamin a byl vůči své přítelkyni agresivní, což ji přimělo utéct do domu svých známých.

Dearman se o dva dny později do Citronelle vydal a žádal, aby s partnerkou mohl hovořit. Ačkoliv byl vždy odmítnut, do domu se téhož večera vrátil ještě několikrát. Jeho chování přimělo Josepha Turnera, jednu z obětí, aby zavolal policii, která u domu hlídkovala do tří hodin ráno. Při střídání směn ale odešla.

Dearman se vrátil v brzkých ranních hodinách, do domu vnikl a probudil svoji přítelkyni. Opět pod vlivem metamfetaminu se dožadoval, aby „zůstala a mluvila s ním“, což žena odmítla. Dearman odešel, ze stromu nedaleko domu vytrhl sekeru a vtrhl dovnitř naposledy.

Sekerou zaútočil na několik spících obyvatel, dalšímu vytrhl z ruky pistoli, kterou se dotyčný chtěl bránit, a rovněž ji použil k útoku, stojí podle CNN v rozsudku. Do každého těla vrah vystřelil, aby se ujistil, že oběti jsou skutečně mrtvé, poté přinutil svoji přítelkyni, aby šla s ním a vzala s sebou i tříměsíční dítě dvou obyvatel domu.

„Z mého pohledu není nic, co bych mohl udělat nebo říct, čím bych tohle napravil. Cítím, že mám osobní dluh za zločiny, které jsem spáchal. Tohle je jediný způsob, jak mohu prokázat, že skutečně cítím lítost, že mám svědomí,“ komentoval v pátek Dearman své rozhodnutí ukončit odvolací proces.