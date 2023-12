Experimentální lék pomáhá dětským pacientům žít déle s vlastním inzulínem

Studie u osmiletých a starších dětí s nedávno zachyceným diabetem vychází z testů protilátky proti jednomu typu bílých krvinek, které tělu pacientů škodí. Její dětští účastníci si dokázali udržet vlastní inzulín ještě další dva roky od zahájení studie. Zprávu o tom zveřejnil prestižní časopis The New England Journal of Medicine.

