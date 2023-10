Transparentní mzdy? Byrokracie, míní podnikatel. Srovná to vyjednávací podmínky, říká europoslanec

Firmy by podle chystané novely zákoníku práce měly zaměstnanci povinně dávat informaci ohledně platu a mezd kolegů na stejné pozici. Pomůže to ke zmírnění rozdílu v odměňování mužů a žen? „Věřím, že to zjednoduší vyjednávání o platech a pomůže ke zlepšení situace,“ tvrdí v Pro a proti Českého rozhlasu Plus europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). „Je to pouze další byrokracie a administrativa,“ argumentuje podnikatel Josef Jaroš. Pro a proti Praha 20:43 25. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanci by se podle chystané novely měli dozvědět, kolik peněz berou jejich kolegové na stejné pozici (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zaměstnavatelé se obávají, že jim připravovaná novela zkomplikuje práci. „Podnikatel bude muset věnovat nějakou agendu na zodpovídání těchto dotazů – a i případným sporům, konfliktům,“ upozorňuje předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pomůže transparentnost mezd ke zmírnění rozdílu v odměňování mužů a žen? Diskutují europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) a šéf asociace a podnikatel Josef Peksa.

Směrnice ale nenavrhuje, aby se zaměstnanci dozvěděli přesnou výši mzdy svého kolegy. Zaměstnavatel bude mít pouze povinnost zveřejnit průměr platů na obdobných pozicích.„Zjednoduší to pozici pro vyjednávání o platu,“ namítá europoslanec Peksa. Upozorňuje, že poté budou vyjednávací podmínky mezi zaměstnavateli a zaměstnanci srovnané.

„Byrokracie a administrativa se na nás valí ze všech stran a v okamžiku, kdy se skřípěním zubů přijmeme konsolidační balíček a zvýšení daní, tak bychom neočekávali, že další krok, který na nás dopadne, bude opět administrativa,“ upozorňuje Jaroš.

Obavy o zvýšení množství administrativy jsou ale podle europoslance liché. „Naprostá většina podnikatelů má data v elektronické formě. V podstatě to znamená vyjet z účetnictví novou statistiku,“ oponuje Peksa.

Podle Jaroše to ale také naruší odměňování zaměstnanců podle výkonnosti. „Mzdu odvozujeme od produktivity. V okamžiku, kdy by byl tento nástroj opravdu implementován, nutilo by to zaměstnavatele upravovat mzdu i méně výkonným zaměstnancům.“

„Vzhledem k tomu, že se zveřejní jen průměr platů na dané pozici, neznamená to, že byste neměl možnost říct: ‚Franto, jsi méně efektivní než tvoji kolegové, takže dostáváš méně.‘ To je normální sdělení. Tato informace bude jen k dispozici,“ uzavírá europoslanec Peksa.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu v úvodu článku. Moderuje Jan Bumba.