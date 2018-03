21. 5. 2013 |Anna Königsmarková |Regiony

Stovky Pražanů nasedají každé ráno místo do auta, metra nebo tramvaje do loďky na Vltavě. Do jejich cíle je totiž doveze nejrychleji. Obyvatelé metropole začínají přívozy na řece využívat nejen jako víkendovou atrakci, ale také jako běžný dopravní prostředek.