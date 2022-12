Přerovská firma tiskne violoncella na 3D tiskárně. Úspěch slaví po celém světě

„Snažili jsme se zachovat alespoň obrysy, aby naše cello připomínalo klasický nástroj. Může působit takovým moderním futuristickým dojmem. Přesto je tam pro hráče vše tak, jak má být. Dokonce i držátko na mobil kvůli notovým zápisům,“ popisuje nástroj ze šedivého plastu muzikant a spolumajitel firmy Ondřej Kratochvíl.

Firma Sensio.cz z Olomouckého kraje poslala do světa od loňského roku více než 150 kusů vytisknutých violoncell. Hrají na ně třeba hudebníci ze Spojených států, Velké Británie, Itálie, ale i z Francouzské Polynésie.

„To spektrum zákazníků je široké. Od úplného začátečníka po naprostého profesionála. My jsme to původně směřovali tak, že to bude hlavně pro začátečníky nebo pro lidi, jako jsem já, který potřebuje zkoušet doma a zároveň nerušit své okolí hlasitou hudbou. Ale tím, že naše cello je hodně skladné, hráči si ho s sebou třeba vezmou na dovolenou,“ doplňuje mimo jiné i zakladatel rock-metalové violoncellové skupiny Arrhythmia Ondřej Kratochvíl.

Zájem o plastová cella různých barev je také díky menší časové náročnosti - vytisknout a sestavit ho trvá maximálně dva dny. Klasické houslař ho ručně vyrábí půl roku.

Sejdou se hudebník a programátor...

Původně softwarovou firmu, která se zaměřuje na informační systémy pro základní umělecké školy, založila před jedenácti lety dvojice kamarádů. V době pandemie si objednali původně kvůli tisku obličejových štítů svoji první Průšovu 3D tiskárnu.

Za své projekty sbírá Ondřej Kratochvíl s Janem Tobolíkem řadu ocenění, tím posledním je titul Firma roku Olomouckého kraje. Letos v březnu vyhráli také v soutěži Creative Business Cup ČR, pořádanou agenturou CzechInvest, čímž si zajistili postup na celosvětové finále v Dánsku. Tam v konkurenci 6000 přihlášených projektů vybojovali v červnu třetí místo.

Vzhledem k tomu, že profesionální hráč Ondřej Kratochvíl musel zkoušet doma a klasické cello je dost hlasité, tak nejen kvůli sousedům, ale také kvůli čerstvě narozenému synovi hledal tišší elektrickou variantu.

„Na Průšovi jsme začali dělat první prototypy. Během několika málo měsíců jsme zjistili, že se jedná o životaschopný produkt - nazvali jsme ho My Cello - a během dalších týdnů jsme ho vyladili do takové podoby, abychom s ním v únoru roku 2021 mohli vyjít na trh. Otestovali jsme ho pomocí crowfundingu, kdy jsme během 45 dnů vydělali náš první milion. V červenci jsme pak už rozjeli výrobu,“ popisuje další cestu současný ředitel a jednatel firmy Jan Tobolík.

Akustika plastu je věda

Nástroj, který rozhodně nemá nahradit klasické čelo, stále vylepšují a na výzkumu akustiky plastů spolupracují se zlínskou Univerzitou Tomáše Bati.

„Například automobilky se snaží zvuky utlumovat, aby v autě vůbec nebyly slyšet. My naopak chceme, aby to co nejvíce rezonovalo. Je to věc, která zatím nemá obdoby a tady zkrátka prošlapáváme cestu,“ doplňuje Tobolík. V plánu mají kromě cella také tisk houslí nebo kontrabasu.

