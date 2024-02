Zdražování přivádí do školních jídelen stále víc seniorů i dalších dospělých. Kuchyně je musí odmítat

Ze školních jídelen odebírá na některých základních nebo středních školách obědy více strávníků než před půl rokem. Vyplývá to z údajů škol v Ostravě, které Český rozhlas oslovil. Kromě toho, že na obědy teď chodí i více žáků, přibylo hlavně mimoškolních strávníků. Nejčastěji se jedná o seniory nebo zaměstnance firem. Finančně je totiž oběd z jídelny vyjde mnohem levněji než menu v restauraci. Ostrava 22:51 18. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Každý měsíc telefonují dva tři lidi a ptají se. A já jim říkám, počkejte,“ říká vedoucí jídelny (ilustrační foto) | Foto: Jana Volková

Pan Miroslav srovnává ceny za oběd ze školní jídelny Waldorfské Základní a Střední školy v Ostravě-Porubě a jednoho z domovů pro seniory. Ty ze školní jídelny ho vyjdou levněji, za porci platí jen 78 korun. „Tam jsem platil 118 korun,“ říká. A v jídelně vaří podle něho dobře.

I když strávníci mimo školu musí v ceně obědů platit ještě takzvané mzdové a režijní náklady, pořád je obědy ze školních jídelen stojí méně než v restauraci. Na Waldorfské základní a střední škole mají už tolik zájemců, že některé musí odmítat.

„Každý měsíc telefonují dva tři lidi a ptají se. A já jim říkám, počkejte, když budeme mít místo, určitě vás vezmeme. Dokonce nám za poslední měsíc přibylo i studentů. Vždycky jsme vařili pro maximálně kolem 80 studentů, teď už jich máme 130,“ říká vedoucí jídelny Eva Režná s tím, že jejich kuchyně vaří i pro další školy v okolí a obědy tam odebírá až 700 strávníků.

„Upeče se jídlo pro jednu školu, dá se to do termoportu, necelých 300 porcí se odváží v 10 hodin a mezitím se už dopékají naše kuřata a ty už se dávají do výdejních van,“ popisuje denní provoz Režná.

Žáky jeden oběd vychází kolem 30 korun. „To záleží na věkové kategorii pochopitelně, za normálních okolností je to 36 korun – to je vlastně plná sazba pro strávníka,“ vysvětluje ředitel školy Břetislav Kožušník.

Kromě Waldorfské Základní a Střední školy v Ostravě-Porubě hlásí větší počet strávníků i jiné školní jídelny. Třeba ta na Základní škole Matiční 5 v centru Ostravy, kde kuchyně vaří i pro studenty blízkého gymnázia.

Cizí strávníky tam pak oběd vychází na 106 korun za porci.