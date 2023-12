Výborný o cenách potravin: Problém je u potravinářů a obchodních řetězců. Víc než neformální tlak nemám

Potraviny od ledna zdraží, a to i přesto, že budou v nižší sazbě DPH. Ministrovi zemědělství to v pondělí oznámili zástupci obchodních řetězců, se kterými jednal o cenách potravin. Podle obchodníků už jim dodavatelé oznamují, že budou zvedat ceny o pět až deset procent. Zdražování se podle nich bude nejvíc týkat mléčných výrobků, jejichž výroba je energeticky náročná, říká v rozhovoru pro Radiožurnál ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 22:26 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Budou i obchodníci kopírovat nárůst cen dodavatelů a také zdraží o těch pět až deset procent?

To je spíš asi otázka na ně. Já jsem se dnes ptal na řadu věcí. Na mnohé jsem odpověď nedostal. Nebylo to zdaleka jenom otázka cen, probírali jsme i některé pozitivní věci, jako byla například potravinová sbírka a podobně.

Ale zajímalo mě samozřejmě to, v čem je český zákazník jiný než ten německý nebo polský, když se podíváme na stejné produkty, které u nás stojí někdy i o několik desítek procent více než v okolních zemích. To si myslím, že je přesně ukázkou toho, že základní pravidla a kultura obchodu u nás nejsou dodržovány.

A co jste se dozvěděl na tuto otázku? Proč to tak je? Co vám řekli obchodnících?

Námitky, že máme jiné sazby DPH, neobstojí v okamžiku, kdy se jedná řádově o desítky procent. Skutečně ten problém bude někde jinde.

Nemám žádné přímé nástroje na to, abych mohl ovlivňovat ceny potravin či jakýchkoliv jiných výrobků v Česku. A je to tak správně. Myslím si ale, že je na místě – když to dělají kolegové ve Francii, kolegové v Německu – jasně říkat, že některé praktiky, které bohužel se zde staly běžnými, tak v pořádku nejsou.

Například?

Český zákazník si zaslouží, aby měl stejné podmínky, jako má zákazník na Slovensku a jinde.

O jakých praktikách mluvíte?

Je to otázka právě například srovnatelnosti cen. Myslím, že velmi nedávno jsme tady viděli srovnání stejného nákupního košíku jednoho řetězce v Polsku a u toho samého řetězce v Česku a ten rozdíl není v řádu DPH, případně možná drobnějších vstupních nákladů v Polsku.

Obchodní přirážka 261 procent

To jsou věci, které víme, protože hodně lidí nakupuje v Polsku. Ale kde je ten problém? Je to u obchodníků, když jste s nimi dnes mluvil? Nebo je to u výrobců, nebo je to u zemědělců?

Ne, u zemědělců to není v žádném případě. Když se podíváme na aktuální výkupní ceny mléka, potravinové pšenice, tak ta je na nákladech, někde možná i drobně pod náklady a tam ten problém jednoznačně není.

Skutečně je někde mezi těmi potravináři. A hlavně tedy mezi těmi obchodními řetězci. Protože když se podíváme na některá čísla, která mám k dispozici, tak například u jednoho nejmenovaného řetězce je nákupní cena kilogramu mrkve 9,30 korun a na pultech je za 27,90. To je obchodní přirážka 261 procent.

Ať si každý udělá obrázek, jestli toto je skutečně něco, co odpovídá kultuře obchodu. Já tvrdím, že ne. Jakkoliv třeba u jiných položek to může být i výrazně méně.

Ale je potřeba, aby tady všichni hráli fér. Já přeji zisk všem, samozřejmě i obchodním řetězcům, ale musí to být přiměřené. A bude se to pohybovat v rámci toho, že na to nebude doplácet ani producent, ale ani zákazník, protože ten si zaslouží, aby měl stejné podmínky, jako mají všichni okolo.

Potravináři zdůvodňují nárůst cen o těch pět až deset procent od ledna vysokými náklady, jako jsou ceny energie, zvyšování ceny dopravy kvůli růstu mýtného, vyšší náklady na práci kvůli změnám v práci na dohody. Ale někteří z nich zároveň mají vysoké zisky, typicky třeba mlékárna Madeta. Pak tedy je otázka, jestli je zdražování nutné. Budete jednat také s výrobci potravin?

Jednám s nimi téměř na denní bázi, tak jako se zemědělci.

A když jste zmínila tento případ, já jsem na to reagoval obratem. Když jsem si tu informaci přečetl v médiích, tak jsem se ohradil, že nevidím důvod, proč by k něčemu podobnému právě třeba tento potravinářský podnik měl přistoupit.

On skutečně za loňský rok činil zisk přesahující 220 milionů korun. Žádný důvod k tomu nevidím. A pokud jde o ceny energií, tak ano, ty opravdu v rámci průmyslu příští rok porostou.

Například v pekárenství ten problém skutečně je, protože to jsou energeticky velmi složité a náročné provozy, ale jinde tomu tak není. A není možné, aby byly tyto vstupy promítnuty na úkor zákazníka. To platí i pro potravináře.

Zdražování energií

Když s těmi potravináři jednáte. Jak ti, co mají enormní zisky, vysvětlují zdražování?

Já je, stejně tak jako obchodníky, přesvědčuji o tom, že všechno má své meze. A pokud jde o obchodní přirážky a o vztah potravinářů k farmářům či zemědělcům, tak tam musí být také naplněny základní předpoklady určité míry férovosti.

Když vidíme, jaké jsou dnes výkupní ceny například mléka, tak jsou u nás nižší než například v Německu, třeba i u té zmiňované mlékárny. Pak je to pro mě jasný signál, že tady není důvod k tomu, aby byly ceny uměle navyšovány.

Do jaké míry je třeba řešením dovoz levnějších potravin ze zahraničí v takové míře, aby stlačil ceny domácích výrobců a výrobků?

Samozřejmě každá konkurence je dobrá, protože působí tlak na naše domácí producenty. Na druhou stranu je potřeba také vidět to, že ne každý se chová tak jako jeden z producentů.

Když se podíváte na malé, střední podniky, například i mlékárny, tak tam je situace často odlišná. Budu rád, když budeme mít celý zpracovatelský řetězec tady v České republice. Není přece naší ambicí vyvážet mléko do zahraničí a přivážet zpátky na tu přidanou hodnotu.

Chci, aby přesná hodnota vznikla tady v Česku, a proto vytvářím tento neformální tlak, protože nemám v ruce žádné jiné nástroje. K tomu bylo i to pondělní jednání a budeme pokračovat tím neformálním tlakem na jednu z částí toho řetězce. Stejně tak jako hovořím velmi razantně s potravináři. A stejně tak jsem v kontaktu se zemědělci.