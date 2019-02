Britský automobilový průmysl hlásí propad o devět procent. Může za to nervozita spojená s brexitem

Jednání o odchodu Spojeného království z Evropské unie uvízla na mrtvém bodě a Británie je každým dnem blíž takzvanému divokému brexitu. Měsíce nejistoty přitom už teď těžce dopadají na britský průmysl. Svaz výrobců automobilů hlásí za loňský rok propad výroby o více než devět procent a zastavily se i zahraniční investice. Londýn 19:15 1. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měsíce trvající nejistota dopadá na britský průmysl. (ilustrační foto) | Foto: Jaromír Marek

„Brexit zasadí konkurenceschopnosti britského automobilového průmyslu těžkou ránu. To není politika, to je skutečnost,“ říká šéf britské Asociace výrobců automobilů Mike Hawes. Z oken své kanceláře v londýnském Westminsteru vidí přímo na budovy parlamentu i vlády. Nekonečná jednání o brexitu ale ovlivnit nemůže.

Kvůli brexitu se propadá britský automobilový průmysl. Příspěvek z Londýna připravil Jaromír Marek

„Nevíme, za jakých podmínek budeme už za dva měsíce obchodovat. Politici jednají, debatují, ale nejistota pokračuje. Výroba a byznys ale potřebují stabilitu, a tu pořád nemáme. My to za náš sektor říkáme jasně: nejlepší by bylo setrvat v Evropské unii. Lidé v referendu ale rozhodli a vláda i parlament tuto vůli naplňují. Ovšem jen vyhlídka divokého brexitu naši výrobu ohrožuje a odchod bez dohody by měl naprosto katastrofální dopad,“ tvrdí Hawes.

Přímo do Evropské unie směřuje 52 % exportu britských automobilek, dalších patnáct procent potom do zemí, se kterými má EU preferenční obchodní vztahy. Pokud by Británie vypadla z EU bez uzavřených dohod, o výhody evropského trhu a na něj navázaných zemí by přišla. V současnosti tam přitom směřují dvě třetiny produkce britských automobilek. Ty vyrobí ročně půl druhého milionu aut.

„Celý náš výrobní sektor by byl nejraději, kdybychom z EU nevystupovali. Nicméně, lidé v referendu rozhodli a vláda a parlament plní jejich zadání. Co teď nejvíc potřebujeme, je uzavřít konečně nějakou rozvodovou smlouvu. Jen vyhlídka divokého brexitu má na naši výrobu ohrožuje a odchod bez dohody by měl naprosto katastrofální dopad,“ myslí si.

Zdražení aut

Z řad příznivců brexitu často zaznívá, že by se měly obchodní vztahy mezi EU a Británií postavit na bázi Světové obchodní organizace. To by však, podle šéfa automobilové asociace, okamžitě zdražilo každé v Británii vyrobené auto až o dva tisíce liber, tedy až o 60 tisíc korun. To by byla velká rána pro konkurenceschopnost britského automobilového průmyslu.

„Samotná Evropská unie je pro nás veledůležitý obchodní partner, ročně tam vyvezeme 650 tisíc aut. Náš sektor je propojen s evropským automobilovým průmyslem, který nám dodává nejrůznější součástky. Jen pro představu, každý den přijede jedenáct set kamionů, které nás zásobují nejrůznějšími komponenty,“ popisoval Hawes.

Podle šéfa automobilové asociace se především velcí výrobci aut připravují i na eventualitu divokého brexitu. Vzhledem k obrovským objemům výroby je ale skoro nemožné se dostatečně předzásobit. Výrobní proces v dnešní éře globalizace je založen na přesných průběžných dodávkách.

„Myslím, že to byla společnost Honda, která spočetla, že kdyby se chtěla kompletně předzásobit součástkami a komponenty na jeden jediný týden, potřebovala by na to tak velký sklad, že by to byla třetí největší budova na Zemi,“ řekl Hawes.

V případě divokého brexitu ztratí podle Hawese cenovou konkurenceschopnost. Nakolik se to promítne do dalšího propadu výroby i zaměstnanosti, nechce šéf britského automobilového průmyslu zatím ani odhadovat.