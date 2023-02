Inflace se na dvě procenta dostane v příštím roce, říká guvernér národní banky Michl. Řeší i sílu měny

Složení rady České národní banky se mění. Nehrozí, že se z ní stane názorový monolit? Ceny potravin rostou rychleji, než se odhadovalo. Proč? Jakými kroky lze inflaci zpomalit a co představují tzv. inflační očekávání? A proč úrokové sazby zůstavají beze změny, i navzdory doporučení Mezinárodního měnového fondu? Guvernéra České národní banky Aleše Michla se ve vysílání Radiožurnálu ptal Vladimír Kroc. Praha 20:23 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Michl, nový guvernér ČNB | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pondělkem se mění složení rady České národní banky. Funkce se ujímají Jan Kubíček a Jan Procházka, viceguvernérem se stává Jan Frait. Je to pro vás komfortnější situace než předtím?

Všichni členové bankovní rady byli experti. Jan Frait je profesorem ekonomie, je to odborník na bankovnictví, na finanční stabilitu, je dlouhodobým zaměstnancem ČNB a už jednou byl v bankovní radě.

Jan Kubíček je odborník na měnovou politiku a dlouhodobě byl poradcem pana Tomšíka, bývalého viceguvernéra ČNB. Jan Procházka byl víc než deset let ředitelem státní pojišťovny EGAP, má tedy obrovské manažerské zkušenosti a hlavně profesní odborné zkušenosti, které přicházejí do ČNB.

Lednová inflace, která dosáhla meziročně 17,5 procenta, byla v souladu s prognózou ČNB. Proč ale rostly ceny potravin rychleji, než jste odhadovali?

Někdy se stane, že ceny nějakého úseku koše prostě rostou rychleji, někdy pomaleji. O tom to přece není. Během první poloviny loňského roku inflace výrazně rostla, v září 2022 dosáhla maxima 18 procent meziročně. Já jsem se stal v létě guvernérem, přišel jsem do období nejvyšší inflace v historii. Krok číslo jedna byla stabilizace inflace, je to dílčí krok, a ten se podařil. Krok číslo dva je letos výrazně snížit inflaci, pod 10 procent. Krok číslo tři, který je nejdůležitější pro lidi, je doručení inflace v příštím roce na nízké hodnoty.

Tři úkoly

Inflační cíl jsou zhruba dvě procenta. Kdy se na ně dostanete?

V příštím roce.

V první polovině nebo spíš ve druhé polovině roku?

To bohužel neví nikdo. Ale popsal jsem tři úkoly, které byly před námi. Ten první cíl byl taky důležitý; zastavit ten obrovský nárůst inflace, který tady byl. Vzpomeňte si na to období první poloviny roku 2022 - výrazně se zvyšují sazby, stejně ale roste inflace a inflační očekávání.

Vyvolala se hysterie, všichni se začali bát inflace, a já jsem to chtěl zklidnit. Bankovní rada rozhodla o stabilizaci úrokových sazeb, ale rozhodli jsme o úpravě měnové politiky a začali jsme se soustředit na korunu. Pro nás bylo důležité zabezpečit levný dovoz.

Mnozí kritici vám vyčítají, že jste měli na podzim zvýšit úrokové sazby a že teď už jste promeškali vhodnou příležitost. To odmítáte?

Můj přístup je jiný. Já jsem viděl, že když se razantně zvyšovaly úrokové sazby takřka z nuly na sedm procent, tak rostla inflace i inflační očekávání. Já jsem to chtěl změnit.

