Mluvčí inspekce: Šmejdů mezi zámečníky přibývá. Chtějte znát cenu předem, rekord byl 75 tisíc korun

Přibývá podvodníků mezi zámečníky, zejména v Praze a okolí. Mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich proto doporučuje ujistit se, že zámečník odhadne cenu výjezdu předem. „Rekord byl 75 tisíc korun. Trvejte na tom, že chcete znát cenu předem," zdůrazňuje. Podvody se objevují i při objednávání fotovoltaických panelů na střechu, obchodní inspekce doporučuje neplatit zálohu vyšší než 40 procent z celé zakázky. Praha 15:19 12. června 2023

„Viděl jsem fakturu na 25 tisíc za otevření zabouchnutých dveří. Rekord bylo 75 tisíc korun, bylo to kousek za Prahou,“ říká mluvčí obchodní inspekce Fröhlich v pořadu K věci Českého rozhlasu Region. Na faktuře byl příplatek za výjezd ve státní svátek, noční hodiny i nový zámek.

Došlo k tomu tak, že zoufalý člověk si před zabouchnutými dveřmi zavolal prvnímu zámečníkovi, kterého našel na internetu. „Na prvním místě se ale zobrazuje placená reklama,“ vysvětluje mluvčí.

„Když si zabouchnete dveře, zkuste zachovat chladnou hlavu, protože zámečník by vám měl tu cenu říci předem,“ upozorňuje Fröhlich. „Když řeknou, že neví cenu předem, protože neviděli ty dveře, tak je to varovný signál.“

Firma, která zákazníkovi naúčtovala 25 tisíc, přitom inspektorům nabídla stejný zásah za 2500 korun. „Trvejte na tom, že chcete znát cenu předem. A když se vám nebude zdát fér, když řeknou, že neví nebo že to bude 10 tisíc korun, jak se to stalo mně před měsícem, tak jsem volal dál,“ popisuje mluvčí situaci, která se mu nedávno stala.

„Tohle se teď v Praze okolí. Přitom zrovna tady jsou firmy, které si konkurují. Takže neberte prvního, kterého vám nabídne vyhledávač, ale hledejte, dokud nenarazíte na někoho férového,“ zdůrazňuje Fröhlich.

U solárů pozor na zálohu

Takzvaní šmejdi se objevují podle obchodní inspekce i mezi dodavateli fotovoltaických panelů.

„Nejčastěji se bohužel stává, že lidé zaplatí velké zálohy. Obrací se na nás celé domácnosti, že platily třeba 300 tisíc zálohu na solární elektrárnu, která měla být postavena už dávno. Těšila se na to, že dostane dotace od státu, ale nikdo nezačal pracovat a firma nekomunikuje,“ shrnuje Fröhlich.

V posledních měsících si lidé stěžovali například na firmu Malina Group, která už požádala o insolvenci a měla závazky ve výši 1,4 miliardy korun. „To je neuvěřitelné množství domácností, které této společnosti svěřily stovky tisíc korun,“ připomíná mluvčí inspekce.

Doporučuje proto podívat se nejprve na recenze, které firmě udělili předchozí zákazníci. „Také se podívejte do smlouvy, zda se vám to vyplatí, protože ne každý má tak velkou střechu, aby se mu investice vrátila brzy,“ doporučuje Fröhlich.

Zkušený dodavatel může postavit elektrárnu později, uznává mluvčí. „Ale zase se nestane, že zítra zkrachuje,“ dodává.

Varuje také předtím, aby zákazníci platili vysoké zálohy. „Normální záloha je 10 až 40 procent, čím méně, tím lépe. S menší zálohou má firma větší motivaci práci dokončit,“ věří.

Jak vybrat dovolenou

Jiří Fröhlich nabádá k opatrnosti také při výběru dovolené. „Na stránkách ministerstva pro místní rozvoj jsou informace o všech pojištěných cestovních kancelářích. Ta cestovní kancelář musí být pojištěna proti úpadku. To je první signál toho, že je to správně a je to velmi klíčové.“

Informace hledejte také na dalších nezávislých stránkách. „Třeba portál dTestu VašeStížnosti.cz napoví, jak s tou cestovní kanceláří jsou lidé spokojeni. Ověřte si nejenom cestovní kancelář, ale také hotel. Na portálu, kde se dá koupit pouze ubytování v tom hotelu, tam jsou často dobré recenze, nezávislé, od uživatelů, kteří tam bydleli,“ uzavírá mluvčí České obchodní inspekce.

