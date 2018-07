Malé hrnky, příliš sladké nápoje i moucha v jídelně. Dvě třetiny reklamací zájezdů jsou neoprávněné

Češi stále neumí vymáhat kompenzace za zkažené dovolené. Pokud jim cestovní kancelář nevyhoví, tak to často dál neřeší. Vyplývá to ze zjištění společnosti Vašenároky.cz. Podle údajů Asociace českých cestovních kanceláří a agentur jsou ale téměř dvě třetiny stížností, které lidé pošlou, neoprávněné. Výjimkou nejsou výtky třeba na mouchu poletující v jídelně, malé hrníčky na kávu nebo třeba málo kreativní práci pokojských při skládání ručníků. Praha 19:30 15. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet reklamací zájezdů roste. Lidé se ale často nechávají odradit prvním odmítnutím (ilustrační foto) | Foto: Steve Bidmead | Zdroj: Pixabay

Jaroslav Skokan odletěl se svou manželkou v červnu na dovolenou na řeckou Krétou. Vybrali si čtyřhvězdičkový hotel na severní části ostrova. Jenže po příletu je vybraný hotel neubytoval.

„O půlnoci jsme přijeli do hotelu a tam došlo k následujícímu překvapení. Nebyl pokoj, nebylo místo a byl svérázný zaměstnanec, který nám řekl, že si máme jít lehnout na pláž nebo že nás možná někam odvezou,“ vypráví Jaroslav Radiožurnálu.

Za pomoci delegátky nakonec hotel zajistil manželům v noci převoz do jiného zařízení. Jenže ani pokoj v novém hotelu nebyl vyhovující.

„V náhradním hotelu, v přízemí, po otevření koupelny se vyrojila hejna švábů. Naše zavazadla byla na stole, na židli, aby do nich nevlezli a my - oblečení tak, jak jsme přilítli - jsme byli zabalení pod prostěradlem,“ vzpomíná.

Lepší pokoj nestačí

Ráno se manželé stěhovali znovu. Podle cestovní kanceláře Fischer jde o případ, kdy hotel prodá víc pokojů, než kolik jich má volných.

Jako kompenzaci ale podle mluvčího společnosti Jana Bezděka dostali manželé lepší pokoj. „Hotel klientům jako kompenzaci nabídl na zbytek pobytu lepší pokoj. To znamená pokoj s výhledem na moře, který původně objednaný neměli. Klienti tuto kompenzaci na místě přijali. Navíc ta kompenzace je ve výsledku vyšší, než na jakou by měli nárok podle takzvaného ITQ kodexu za jednu noc strávenou na jiném hotelu,“ popsal Bezděk.

Podle společnosti Vašenároky.cz, která se vymáháním kompenzací zabývá, ale taková náhrada nestačí. Manželé Skokanovi mají podle právníka firmy Jakuba Kerestešiho nárok na vrácení části peněz z celkové ceny dovolené.

„Pokud jim dá cestovní kancelář po tom pochybení navíc něco, co klient nevyžaduje, tak to jde k jejich tíži. Náklady na to platí oni, ale neznamená to, že klient přijal kompenzaci. Za tuhle situaci má klient nárok na 100procentní slevu za jeden den a následně za stěhování mezi hotely, což při sedmidenní dovolené dělá asi 15 procent,“ vypočítává Keresteši.

Ztráta radosti z dovolené

Stížností navíc s počtem Čechů, kteří se vydávají za hranice na dovolenou, v posledních letech mírně přibývá. I tak se ale drží pod hranicí jednoho procenta z prodaných zájezdů.

Cestovatelé by ale neměli odkládat reklamace až po návratu z dovolené. Co jde, to by měli řešit už na místě s delegátem, případně si vyžádat reklamační formulář, vše zdokumentovat - tedy třeba vyfotit nebo natočit na video - a po návratu ještě sepsat v dopise pro cestovní kancelář. To musí stihnout do měsíce po návratu.

Jakub Keresteši doplňuje, na jaké náhrady mají lidé nárok: „Můžeme chtít slevu z ceny zájezdu, nebo můžeme chtít - v případě, že byl ten zájezd opravdu hrozný - takzvanou náhradu za ztrátu radosti z dovolené. To se v českých podmínkách zatím moc neuchytilo, nicméně tu slevu soudy přiznávají. Cestovní kanceláře dost často nechtějí dávat přímo slevu, tudíž vracet peníze, ale nabízejí i případnou slevu na další zájezd. Tomu cestující nejsou dost často nakloněni,“ dodává Keresteši.

Ne všechny stížnosti jsou ale oprávněné, jak upozorňuje výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tereza Picková. „V celkovém vzorku reklamovaných zájezdů figuruje poměrně vysoké číslo neoprávněných reklamací. Jejich podíl se dlouhodobě drží nad úrovní 70 procent všech přijímaných reklamací. Přibývají reklamace, které se týkají neodvratitelných událostí, které jsou mimo možnost garance cestovní kanceláře,“ vysvětluje.

Jde třeba o přetížení silnic v hlavní sezoně, výskyt dopravních nehod nebo příliš vysoký počet turistů v cílové destinaci. Výjimkou nejsou ale ani stížnosti třeba na příliš sladké nápoje v hotelu, těstoviny ke každé večeři při pobytu v Itálii nebo na shrnující se prostěradlo v pokoji.