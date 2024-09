Ekonomka: Investicemi do betonu pokrýváme staré dluhy v době, kdy bychom už měli investovat do lidí

Státní rozpočet na příští rok počítá s rekordními investicemi i nižším deficitem než v předešlých letech, přesto bude schodek 230 miliard korun. „Pokrýváme dluhy v podobě nedokončených dálnic nebo rychlostních tratí. V moderní ekonomice bychom měli investovat převážně do lidí a nových technologií, my ale investujeme do betonu,“ podotýká členka Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská v pořadu Interview Plus.

