Návrh rozpočtu vyvolává u ekonomů smíšené reakce. Chválí investice, kritizují neřešení hlubších problémů

1. Rozpočet stále republiku zadlužuje, ale bez velkých změn zákonů z minulosti zakládajících povinnost vyplácet z rozpočtu výdaje, které dosahují až devadesáti procent všech rozpočtových příjmů, anebo bez návratu zdanění fyzických osob blíže původní daňové struktuře zrušené na konci roku 2020, to bez velkého schodku rozpočtu ani nešlo. Deficit je aspoň klesající a vláda dodržela striktní zákonná rozpočtová pravidla a nepodlehla pokušení porušit je v zájmu volebních úliteb, jak to udělala předchozí vláda.

2. Asi překvapím. Pro mě je největším pozitivem rozpočtu, že vláda přes všechny enormní tlaky dodržela plánovaný rozpočet na obranu. Zajištění bezpečnosti obyvatel je první a naprosto nejzákladnější funkce státu. Kvůli ní se lidé historicky sdružovali do větších uskupení. V současném světě s jeho technikou pro vedení útočných válek a rozložení sil a expanzivních chutí je základní formou zajištění fyzického bezpečí obyvatel i zajištění bezpečí proti agresivním formám hybridní války odstrašení.

Za prvé, když hnutí Stačilo otevřeně kritizuje výdaje na obranu, zbývá připomenout, že za komunistického režimu byly výdaje na obranu 6-7 % HDP, přestože bezpečnostní situace ve světě byla příznivější než nyní. Za druhé, celý rozpočet na obranu, včetně té civilní infrastruktury, odpovídá výdajům na tzv. státní pojištěnce, občany, kteří zdravotní pojištění neplatí sami, ale platí je za ně stát.

3. Stále příliš vysoký podíl mandatorních výdajů na příjmech rozpočtu. To není překvapením, ale je to hlavní negativní rys. Ke snížení podílu mandatorních výdajů, tedy těch, které stát vynakládat musí, protože to vyžadují jeho zákony a platné smlouvy, na příjmech rozpočtu vyžaduje změny zákonů. Vláda se o ně pokusila a některé se jí i podařily, nejvýznamněji u výdajů na penze. Jenže české veřejné rozpočty potřebují buď podstatně radikálnější osekání zákonem vyžadovaných výdajů, anebo radikální zvýšení daní. Na radikálnějším osekání zákonem vyžadovaných výdajů se vláda neshodla ani uvnitř koalice. Naopak další zákony zakládající mandatorní výdaje přidala, např. cíl, že platy učitelů mají dosahovat 130 procent průměrné mzdy, vložila rovnou do zákona.

Bohužel platí, že v situaci, kdy jen samotné mandatorní výdaje představují až alarmujících devadesát procent všech příjmů rozpočtu, jako tomu dlouhodobě bývá u nás, má stát skoro nulový manévrovací prostor pro mimořádné situace jako pandemie, přírodní katastrofy, zvyšování platů ve veřejném sektoru, řešení nečekaných událostí, vlastní priority vlády.

V podpoře růstu ekonomiky má stát v této situaci k dispozici omezení byrokracie a zvýšení efektivnosti státu, ale investice do chybějící dopravní infrastruktury a nedostatečné odolnosti a zabezpečení energetických, vodních a informačních sítí musí stát také dělat na dluh.

S takto vysokým podílem mandatorních výdajů na příjmech veřejných rozpočtů se stát nedá efektivně řídit, na to mezinárodní instituce upozorňují Česko už od konce 90. let.