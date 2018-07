Jak platit na dovolené? Většina Čechů neví, jaké poplatky si banky v zahraničí účtují

V následujících dnech, tedy o prvním prázdninovém víkendu, vyráží na dovolenou více než milion Čechů, odhaduje Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Prázdniny v cizině se ale prodraží těm, kdo za zboží a služby v eurech nebo jiné měně zaplatí zbytečné poplatky navíc. Přitom 88 procent Čechů neví, jaké poplatky si banky v zahraničí účtují. Uvádí to aktuální průzkum, který provedla agentura Perfect Crowd pro společnost Twisto. Praha 6:15 1. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Výsledky průzkumu tvrdí, že více než polovinu z celé útraty v zahraničí platí Češi hotovostí dovezenou z domova. Necelou třetinu útraty zaplatí kartou, zbytek si vyberou z bankomatu v zahraničí. Výdaje za den na místě jsou na rodinu v průměru 1350 korun.

Znamená to, že před zahraniční dovolenou většina Čechů vyrazí do směnárny – a mnozí podle průzkumu přiznávají, že si před směnou nijak neověřuje výhodnost kurzu. Jestli se vyplatí jít do směnárny, nebo vybrat peníze v cizině z bankomatu, přitom závisí na několika faktorech.

„V prvé řadě na poplatcích banky za výběr z bankomatů v zahraničí. Řada bank má stokorunové poplatky plus procento z výběru,“ upozorňuje pro Radiožurnál Petr Zámečník, šéfredaktor webu Investujeme.cz. A varuje: „Zejména v zemích, kde je výběr omezen na určitý objem peněz, což je velmi často v Asii, se výběr z bankomatu prodraží.“

Platební karta: pro a proti

Nejlepšího kurzu se tak dá podle Zámečníka docílit v české směnárně. Zákazník si ale samozřejmě musí ověřit, jestli je kurz v konkrétní směnárně skutečně výhodný.

Zároveň však platí, že tahle možnost má i svoje nevýhody. Znamená to totiž, že na dovolenou odjíždíte s velkou částkou v hotovosti a většinu peněz tak musíte vozit při sobě.

Nejen proto nemá smysl platební kartu zcela zavrhovat. Například v Německu, Itálii a dalších zemích eurozóny vychází její použití obvykle docela příznivě. Platit kartou v evropských obchodech vyjde podle Zámečníka zhruba podobně jako si měnit peníze ve směnárně.

Některé banky také nabízejí výběr z bankomatů v Evropské unii zdarma. Ale i tam je potřeba dát si pozor na kurz.

Závěrem ještě jeden tip: pokud vám zahraniční bankomat nabídne přímý přepočet na koruny, tuhle nabídku nevyužívejte. Služba totiž většinou přináší velmi nevýhodný kurz, u jednoho eura i o několik korun. Proto když se bankomat zeptá, je lepší zadat platbu v místní měně.