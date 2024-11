Jen 15 procent Čechů za vánoční dárky zaplatí víc než loni. Čtvrtina nakoupí v zahraničí, zjistil průzkum

Ve věkové skupině od 54 do 65 let za dárky plánuje vydat téměř polovina lidí maximálně 5000 Kč. Více utrácet se chystají mladší ročníky. Skoro pětina dotázaných ve věku do 26 let utratí 10 000 Kč až 15 000 Kč. Celkově bude v této věkové kategorii utrácet více než v loňském roce 24 procent respondentů.

Pouze desetina Čechů obdaruje své blízké hodnotnějšími dary. „I přes všeobecné zdražování bude většina lidí utrácet za vánoční dárky a štědrovečerní hostinu stejně jako v minulém roce. Za vánoční dárky chce více než čtvrtina zaplatit dokonce méně než loni, skromnější večeři chystá ve srovnání s loňským rokem pětina dotázaných,“ uvedl finanční analytik Provident Financial Petr Javůrek.

Bramborový salát s řízkem nebo kaprem bude opět nejčastější štědrovečerní večeří v Česku. Bramborovému salátu holduje 81 procent domácností, k tomu 61 procent dotázaných podává řízek a 55 procent kapra.

V některých domácnostech se nabídka masa kombinuje. Čtyři pětiny Čechů počítají s tím, že je jídlo a pití na vánoční hostinu bude stát maximálně 5000 Kč.

„Více než polovina, 54 procent, utratí za jídlo a pití stejně jako v minulém roce. Průzkum ukázal na to, že 16 procent dotázaných počítá s vyššími výdaji za štedrovečerní večeři. Každý třetí Čech se chystá ušetřit tím, že nebude kupovat luxusnější potraviny,“ řekl Javůrek.

Zajímavostí podle průzkumu je, že více než pětina nepočítá s žádnými výdaji za vánoční cukroví, třetina dotázaných ho peče vlastními silami, aby ušetřila na jeho pořízení.

Více než polovina lidí bude nakupovat většinu nebo vybrané dárky v tuzemských kamenných obchodech. Do zahraničí pojede na vánoční nákupy čtvrtina Čechů. Vánoční trhy Češi nenavštěvují primárně kvůli vánočním nákupům, ale vyhledávají zábavu a vánoční atmosféru.

Většina dotázaných také uvedla, že pořízení vánočních dárků si nedovedou představit bez internetových nákupů. Až 88 procent Čechů bude nakupovat na českých e-shopech, 42 procent se chystá nakoupit alespoň jeden dárek na čínských on-line tržištích.