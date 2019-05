Každý sedmý Čech nakupuje jídlo přes internet. E-shopům však chybí kapacity, zkouší proto inovace

Nakupování potravin online je v Česku v kurzu. Podle konzultační společnosti Acoware je bude letos na internetu nakupovat pravidelně zhruba každý sedmý. Většímu nárůstu nakupujících ale brání hlavně chybějící kapacity - například nedostatek řidíčů. I proto společnosti testují nové způsoby doručování zboží. Praha 11:30 11. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákupy na internetu (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

36 kilogramů a 80 položek - tak vypadá průměrný nákup, který si lidé naklikají v online košíku společnosti Tesco. Doručení potravin online je v Česku dostupné už pro bezmála 4,5 milionu lidí. Po síti namísto v obchodě už podle dat konzultační společnosti Acomware nakupuje každý devátý člověk. A počty nakupujících dál stoupají, což potvrzují i sami obchodníci.

„Zájem zákazníků o tuto službu neustále narůstá. Z tohoto důvodu se snažíme službu neustále rozšiřovat, naposledy do Ostravy a okolí. Další rozšiřování plánujeme i v letošním roce,“ přiblížil Radiožurnálu mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Třeba Rohlík.cz se loni na maloobchodních tržbách internetových obchodů podílel dvěma procenty, letos to bude podle mluvčího firmy Pavla Krejči daleko víc. Dvojnásobný by měl být i obrat, a to 5 miliard korun.

„Odhadujeme, že podíl nákupů potravin na e-shopech přesáhne v celkových maloobchodních tržbách v letošním roce 4 procenta.“

Celkem si velcí prodejci potravin ukrajují z maloobchodních tržeb tuzemské e-commerce přes 10 procent. Letos bude podle konzultační společnosti Acomware pravidelně nakupovat potraviny po síti bezmála každý sedmý. Lidí by mohlo být ještě daleko víc, jenže prodejci nemají dostatečné kapacity.

„Poptávka nyní výrazně převyšuje nabídku. Výzvou pro prodejce je to, jak rychle navyšovat kapacity jak ve skladu, tak při rozvozu zboží, aniž by tím utrpěla kvalita služby. Problémem je samozřejmě to, jak zajistit rychlou distribuci nákupů v oblastech, které nejsou tolik zalidněny. Tam se e-shopy potýkají s tím, jak být ziskové,“ vysvětluje vedoucí týmu konzultantů Jakub Michalovský.

Úbytek kamenných prodejen

I proto se nejvíc nákupů potravin po síti odehrává ve velkých městech. Některé společnosti tak vymýšlejí jak dopravu nákupů zjednodušit a dostat je co nejrychleji k lidem domů.

„V minulém roce jsme přišli s novinkou chladicích boxů, umístěných v kancelářských budovách, kam si zákazník rovněž může nechat zboží doručit a společně s dalšími velkými společnostmi, testujeme doručování nákupů přímo do kufru vozidel,“ popisuje Pavel Krejča ze společnosti Rohlík.cz.

Obliba nakupování potravin online roste hlavně kvůli pohodlí. Alespoň tak odpověděl v průzkumu společnosti Ipsos pro konzultační společnost Acomware téměř každý druhý. Kdo nejčastěji nakupuje potraviny po síti?

„Jsou to nejčastěji rodiny s dětmi, typicky ve velkých městech. Velkou cílovou skupinou jsou třeba maminky na mateřské dovolené. Nejsilnější motivací, proč nakoupit online je pro tyto zákazníky úspora času a komfort,“ dodává Jakub Michalovský.

Pro zákazníky je ale podle průzkumu důležitá i doprava zdarma nebo třeba nižší cena zboží.

„Ty menší nákupy začínají na 500 korun, to je ostatně limit nákupů na e-shopu no a ty větší jsou pak v řádech tisíců a ty už dávno neobsahují jen potraviny ale celou řadu nákupů do domácnosti, jako je drogerie, potrava pro domácí mazlíčky, nebo třeba teďka na začátku grilovací sezóny jsou to i věci na grilování jako brikety,“ přibližuje mluvčí společnosti Košík.cz František Brož.

Rostoucí obliba nákupů potravin po síti má vliv i na kamenné prodejny. V Česku už prakticky nevznikají velké hypermarkety, přibývají spíše menší a střední prodejny, kde lidé netráví tolik času.