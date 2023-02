Nikdo neřekl proč je právo na platbu v hotovosti potřebné, říká senátní komise k návrhu Chalánkové

Právo na platbu v hotovosti by podle senátní ústavní komise nemělo být zakotveno v Listině základních práv a svobod, jak to chce část senátorů kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09. Navrhované doplnění ústavního pořádku není podle komise potřebné ani nezbytné, schůdnější řešení by mohla představovat novela o oběhu bankovek a mincí. Senát se má návrhem zabývat za dva týdny.

