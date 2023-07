‚Do projektů na obnovu chceme zapojit stovky českých firem,‘ říká zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny

Jedním z témat při jednání ukrajinské delegace v čele s prezidentem Zelenským v Praze byla i poválečná rekonstrukce Ukrajiny, do které se české firmy plánují ve velkém zapojit. „Chceme se domluvit s partnery na společných projektech, které se budou hradit z fondů s objemem několika miliard eur,“ říká vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný, který společně s 30 českými podnikateli navštíví příští týden Ukrajinu. Rozhovor Praha 21:33 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „S ukrajinskými samosprávami naplánujeme projekty, které jim budou dělané přímo na míru,“ říká Tomáš Kopečný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S Ukrajinou již dnes spolupracují české zbrojařské firmy. Ukrajina potřebuje ale také obnovovat stavby, infrastrukturu nebo elektrickou síť. Jak rozsáhlé je zapojení dalších českých firem?

Kromě zbrojařských firem jsou i desítky českých firem, které jsou aktivní v civilních sektorech. Často jsou to firmy, které na Ukrajině fungovaly už desítky let před ruskou invazí. Snaží se samozřejmě jednak udržet své pozice na trhu a jednak je trochu prohloubit.

Zároveň jsou zde stovky nových firem z Česka, které operují v energetice, zdravotnictví, dopravě. Ty se pak na Ukrajině snaží nově nabízet své produkty a to je ten hlavní důvod, proč tam naše středně velká mise míří. Z bezpečnostních důvodů jsme totiž nemohli vzít více než 30 firem.

Na misi plánujeme navázat obchodní kontakty a odprezentovat naše projekty a nabídky přímo ukrajinským samosprávám.

A na cestě na Ukrajinu, která má proběhnout příští týden, tam by se už měly domluvit nějaké konkrétní zakázky?

To si nemyslím. Je samozřejmě možné, že se domluví už konkrétní projekty, ale aby se z toho stala zakázka, tedy aby bylo zajištěné i finanční krytí, to si myslím, že je před námi bude ještě dlouhá cesta.

Česko chystá další pomoc Ukrajině. V plánu je vybavení nemocnic i obnova infrastruktur Číst článek

Drtivá většina partnerů, se kterými jednáme, ať už je to ukrajinský stát, regiony nebo města, nemá moc peněz. My k této situaci přistupujeme tak, že jednotlivé pilotní projekty zaplatíme z českých vládních peněz. České firmy zakázku dodají a na základě reference se pak mohou ucházet o větší projekty, které budou hrazeny z mezinárodních fondů.

Mezinárodní fondy

Myslím, že se mluvilo o miliardě korun, která by měla jít letos na Ukrajinu. To jsou tedy peníze, na které mohou dosáhnout i české firmy?

Od loňského roku funguje program české rozvojové asistence a humanitární pomoci. Humanitární pomoc, to jsou opravdu dodávky toho bezprostředně nejnutnějšího, co je potřeba na likvidaci nějakých velkých neštěstí.

Rozvojová asistence je ale o tom, že my tam už od loňského roku dodáváme například kogenerační jednotky. To jsou energetické celky, které zajistí elektřinu a její dodávky do obcí a měst. Do ukrajinských nemocnic dodáváme také například jednotky intenzivní péče.

To jsou malé projekty, které pomůžou jedné městské čtvrti nebo jedné nemocnici. Ale díky tomu, že tam toto vybavení už bude, tak budeme moct domluvit větší a významnější projekty.

Data Světové banky. Ukrajinská ekonomika klesne o 35 procent, obnova země přijde na 349 miliard dolarů Číst článek

A to je cílem naší mise - domluvit se s partnery na tom, že společně budeme tvořit projekty. Tyto projekty následně předložíme k financování už ne české vládě za jednu miliardu korun, ale mezinárodním institucím, jako je Světová banka, Evropská rozvojová banka nebo OSN. Zde se pak bavíme o rozpočtech ve výši miliard euro ročně, tedy stonásobně víc.

Tyto zakázky jsou ale také určitě otázkou ceny. O zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny se jednalo v Praze. Jak je může ovlivnit třeba právě ukrajinský prezident?

Na strategické úrovni s panem prezidentem Pavlem a s panem premiérem Fialou jsme jednali o těch největších zakázkách, z hlediska objemu v řádech minimálně miliard korun. Pro další desítky menších firem se jedná o zakázky nebo kontrakty, které budou v řádu jako milionů nebo desítek milionů korun.

Jak to mohou ovlivnit představitelé Ukrajiny? Především tím, že o zakázky projeví zájem. Ukrajina nebude preferovat české řešení na úkor jiného, které by bylo kvalitnější a levnější, protože i oni musí postupovat transparentně podle zákona o veřejných zakázkách.

My s nimi chceme rozpracovat návrhy projektů, které budou přesně odpovídat požadavkům a potřebám Ukrajinců.

Státy podepsaly na konferenci ve Švýcarsku deklaraci o poválečné pomoci Ukrajině, zahrnuje sedm principů Číst článek

Upřímně my vlastně ani nedokážeme v kompletní obnově všech škod konkurovat s německými nebo francouzskými firmami, protože by zkrátka okamžitě zabraly celý trh. Na Ukrajině jsou v tuto chvíli škody za stovky miliard dolarů. Finanční zdroje na obnovu jsou na následující roky desítky miliard dolarů.

Zjednodušeně řečeno, každý, kdo přijde s propracovaným projektem, který bude přesně odpovídat ukrajinským potřebám a dokáže si k němu sehnat financování, tak ten kontrakt získá.

A je možné pojistit i projekty na Ukrajině, třeba právě přes Exportní garanční a pojišťovací společnost?

Je to možné. Vláda by to měla schválit po několika měsících. Diskusí je vypracovávání konkrétního materiálu tak, aby byl EGAP připravený na spolupráci se EGAPy Británie, Ameriky, Polska, Německa, se kterými už jednáme.

Česká vláda by pojišťovala exporty českých firem a jako doplněk zde bude nástroj, který za ten samý milion korun, který bude pojišťovat český export, se bude moct provázat s dalším milionem korun od polských, britských nebo jiných evropských pojišťovacích společností.